Cuánto dinero se llevó el televidente en 'La Danza de los Millones': esto le preguntaron

Esta noche Nicolás, de 26 años, fue el afortunado en 'La Danza de los Millones'. Él indicó que es ingeniero de sistemas y que estaba con sus papás esperando la gran noticia. Para esto, Laura Acuña le preguntó lo siguiente ¿qué equipo ganó el último juego en este capítulo? Al responder incorrectamente, tuvieron que llamar a otra persona.

Minutos después, confirmaron que había otro ciudadano esperando ganarse ese dinero. Guillermo, de Alvarado, Tolima, afirmó que estaba desempleado y quería llevarse los millones. Luego la pregunta fue ¿cómo se llama el personaje que estuvo con Laura Acuña? Al afirmar que Ovideo, se llevó $61.446.000.



