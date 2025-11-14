Westcol perdió contra Bad Bunny en los Latin Gammy 2025 y su reacción se vuelve viral

Muchas fueron las emociones que se vivieron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estado Unidos en el marco de los premios entregados por la academia de la música latina. La velada contó con la participación de Maluma y Roselyn Sánchez como presentadores, y también con la aparición de artistas con Karol G, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan y más como parte del espectáculo principal.

Westcol se volvió viral por reacción en los Latin Grammy 2025

Uno de los momentos de la noche más comentados en las plataformas digitales tuvo como protagonista al creador de contenido digital, pues asistió a la ceremonia por una nominación que tenía la canción 'La Plena' de W Sound en colaboración con el colombiano Beéle y Ovy On The Drums. A pesar de la emoción, el influenciador no logró quedarse con el triunfo.



"Esto es un comienzo, algo muy grande. Yo cuando estaba esperando para ver quién era el ganador, tenía muchos nervios, pero a la vez estaba como muy feliz y al principio muy triste, pero ya después como que... Papi, ¿sabe qué? Hay que vivirlo como es cuando sea el momento, no pasa nada. El proceso siempre tiene que ser así, nada en esta vida es fácil. A la primera pocas veces sucede", reflexionó.



Es necesario mencionar que los nominados en esta ocasión eran 'Capaz' de Merenguetón, 'Roma' de Jay Wheeler, 'De Maravisha' de Tokischa y Nathy Peluso, y 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, que finalmente fue la ganadora.

Las reacciones ante el video viral de la expareja sentimental de Aida Victoria Merlano no se han hecho esperar en redes sociales: "Siempre positivo como mi nené", "Literalmente lleva casi dos años secando temas y ya tiene una una nominación. Es tremendo logro, para qué", "A la primera y lo mandaron contra un top global", "Apenas va empezando y ya está compitiendo con los más duros. 😬 Imagínense más adelante😎", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Bad Bunny era el artista con más nominaciones de la ceremonia y empató con Ca7riel y Paco Amoroso, pues cada uno obtuvo cinco reconocimientos.