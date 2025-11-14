En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Westcol perdió contra Bad Bunny en los Latin Gammy 2025 y su reacción se vuelve viral

Westcol perdió contra Bad Bunny en los Latin Gammy 2025 y su reacción se vuelve viral

El pasado 13 de noviembre, se llevaron a cabo los premios en Las Vegas, Estados Unidos. El colombiano figuró en la velada debido a que 'La Plena', canción de Beéle y Ovy On The Drums estaba nominada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad