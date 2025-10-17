Martín Elías Jr. consiguió tremenda camioneta a los 17 años: cuánto vale y qué modelo es

El nieto de 'El cacique de la Junta' vuelve a ser noticia debido a que compartió con sus seguidores el nuevo logro que alcanzó en su vida el pasado 16 de octubre. Según dio a conocer a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, ahora tiene una camioneta último modelo, noticia que generó emoción no solo entre sus conocidos sino también entre quienes han seguido su vida desde que era tan solo un bebé.

"17 años y cumpliendo mis sueños. Te amo, papá Dios", escribió junto a un video en el que se le observa quitándole el manto rojo al carro en cuestión. Se trata de una camioneta Toyota Land Cruiser 2026 que, aunque aún no ha salido al mercado oficialmente, está avaluada en más de 400 millones de pesos. De acuerdo con la página de la marca, tiene 326 caballos de fuerza combinados netos y está diseñada estratégicamente para que pueda ser manipulada tanto en la ciudad como en terrenos intensos.

Luego de presumir su logro, el joven aprovechó la oportunidad para agradecer también el acompañamiento de Caya Varón, su madre, quien no solo ha sido su guía durante su infancia y adolescencia, sino que también lo ha motivado a seguir con el legado artístico de su padre: "Gracias madre mía porque eres el motor de todo", escribió.



'El tigre', como es conocido por su fanaticada, está cerrando el 2025 con broche de oro debido a que ha tenido la posibilidad de trabajar en lo que verdaderamente lo apasiona. Hace poco, se mostró emocionado de poder reencontrarse con la gente de Maracaibo, Venezuela, ciudad que considera un segundo hogar gracias a la acogida que ha tenido en otras ocasiones y este 17 de octubre dio un adelanto de lo que será su nuevo proyecto musical 'Dejando huella'.

Martín Elías también fue noticia el 10 de octubre luego de que se conociera que sufrió un accidente en Paz de Ariporo, Casanare, mientras disfrutaba de un paseo, pues estaba dando un recorrido en cuatrimoto por una zona rural cuando de pronto terminó dando varias vueltas en el vehículo. Por fortuna, todo se trató de un susto y ninguno de los involucrados resultó herido.

