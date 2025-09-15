En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Viuda de Martín Elías lo revivió con fotos; familia de Colmenares y Polilla también lo hicieron

Viuda de Martín Elías lo revivió con fotos; familia de Colmenares y Polilla también lo hicieron

En redes sociales se ha vuelto tendencia generar una foto con Inteligencia Artificial en la que los usuarios pueden aparecer abrazando a una celebridad. Estos famosos conmovieron al hacer sus propias versiones.

Cómo revivieron a Martín Elías, La Gorda Fabiola y Colmenares con Inteligencia Artificial.
Cómo revivieron a Martín Elías, La Gorda Fabiola y Colmenares con Inteligencia Artificial.
Foto: Instagram @martinelias, @polilla_feliz y @jcolmenarese
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 11:04 a. m.

