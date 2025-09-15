Viuda de Martín Elías lo revivió con fotos; familia de Colmenares y Polilla también lo hicieron

Gracias a las bondades de la Inteligencia Artificial muchas personas han podido imaginarse cómo sería un encuentro con sus artista favoritos; sin embargo, hubo quienes aprovecharon la más reciente tendencia en redes para hacer el ejercicio con personas que ya no están, pero que generaron gran recordación en Colombia y el extranjero.

Mira también: Así fue el emotivo reencuentro de Polilla y su hijo tras quedar atrapado en Israel



A través de una publicación en las historias de Instagram, Dayana Jaimes mostró una imagen creada con Inteligencia Artificial en donde se observa cómo se vería su esposo, Martín Elías, si estuviese vivo. En esta oportunidad, la comunicadora prefirió que en la composición apareciesen los dos hijos del cantante de vallenato en vez de ella misma, gesto que causó ternura en las plataformas digitales.

Dayana Jaimes revivió a Martín Elías con Inteligencia Artificial. Foto: Instagram @dayanajaimes55

Jaimes no fue la única que sacudió las redes con esta publicación, pues Polilla hizo la misma tarea y añadió un conmovedor mensaje a propósito del primer aniversario de muerte de La Gorda Fabiola (19 de septiembre de 2025): "Probando la tendencia con IA, #polaroid (...) Saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre... El resultado me encantó 🙏❤️", escribió.

Publicidad

Mira también: Polilla se conmovió y lloró al recibir un cuadro de La Gorda Fabiola: “Siento de todo”

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, también se unió a la tendencia, mostrando su gran parecido físico y lo unidos que hubiesen sido. Ante la emotiva publicación, su madre, Oneida Escobar, escribió: "Mis dos bendiciones los amo con todo mi corazón❤️".

Publicidad

Paso a paso para hacer tu foto con IA abrazando a un famoso

1. Ingresar a Gemini, la IA de Google, e iniciar sesión. Lo puedes hacer directamente con tu cuenta de Google, proceso que es gratuito.

2. Escribir el siguiente prompt en inglés para que el resultado quede uniforme con las demás fotos que se han convertido en tendencia: “Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that girl hugging me”.

3. Cargar tu imagen y la de la otra persona que quieres que salga en la composición.

4. Darle clic en crear y esperar el resultado.

Mira también: Piden a Polilla sacar un libro tras el conmovedor relato de su primer beso con La Gorda Fabiola