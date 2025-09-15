En vivo
Desafío Siglo XXI  / Lucho destapó finalmente si tendrá una relación con María C. fuera del Desafío

Lucho destapó finalmente si tendrá una relación con María C. fuera del Desafío

El exintegrante de Alpha en el Desafío concedió una entrevista para Preguntas a Muerte en la que también confesó que sí le fue infiel a Valentina, a pesar de que no llegaron a concretar un noviazgo.

Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:35 a. m.

