Lucho destapó finalmente si tendrá una relación con María C. fuera del Desafío

El modelo barranquillero se destapó sobre su relación con Valentina en el Desafío del Siglo XXI durante su entrevista con John Álvarez. El Súper Humano no solo reaccionó al vínculo que tenía la girardoteña con su "casi algo" antes de entrar a La Ciudad de las Cajas, sino que también se refirió acerca de lo que pasó mientras estuvo en El Cubo de eliminados, lugar en el que inicialmente compartió con Sathya y poco después con María C.

Qué pasará entre Lucho y María C. luego del Desafío

El Súper Humano ha confesado en varias oportunidades que por el momento planea enfocarse únicamente en sus proyectos personales y en sacarle provecho a su paso por el reality de los colombianos; sin embargo, en esta oportunidad se refirió específicamente sobre cómo quedaron las cosas con la exreina de belleza.



"Para nadie es un secreto, había un coqueteo en El Cubo (de parte) de ambos y obviamente nosotros dejamos las cosas claras cuando pasó lo que pasó en El Cubo, lo del arrunchis y todo eso, yo dije 'bueno, hablemos'. Una relación ahí no va a pasar, nosotros vamos a seguir siendo amigos, una amistad, pero con María C. simplemente sí, había un feeling, un trato chévere de mi parte y de ella hacia a mí, pero ya", mencionó.

Durante el mismo encuentro, Lucho también contó que se sintió interesado en la exintegrante de Omega porque le demostraba un poco más de afecto en comparación con Valentina, quien fue un poco reservada por experiencias pasadas en materia sentimental.

A pesar de esto, el joven admitió que sí le fue infiel: "Bueno sí, Johncito, sí le fui infiel", mencionó. Cuando el presentador le preguntó si se arrepentía de lo sucedido, el creador de contenido digital contestó: "Es que uno tiene que asumir la consecuencia de los actos, lo que uno hace", mencionó.

