Lucho preguntó a Gero, amigo cercano de Valentina, por ella tras lo sucedido en El Cubo del Desafío

Gero se convirtió en el más reciente eliminado del Desafío del Siglo luego de enfrentarse a talentosos Súper Humanos de la talla de Gio, Rata y Eleazar en el Box Negro de la producción. El hijo de Juan Pablo Ángel fue directamente a El Cubo de ditu, lugar en el que se encontraban alojados María C. y Lucho mientras esperaban noticias sobre su reemplazo en esta zona de La Ciudad de las Cajas.

Lucho preguntó por Valentina tras lo sucedido en El Cubo del Desafío

Antes de abandonar la casa, el exintegrante de Alpha aprovechó para preguntarle a Gero acerca de cómo se encontraba la girardoteña, de manera que el cantante no dudó en confesar que ha estado un poco cabizbaja desde que él se fue: "¿Y Valentina qué?", preguntó el modelo, a lo que el artista confesó: "Muy triste, muy triste, te piensa mucho, cuando veas el programa verás que ella te manda mensajitos cada rato, muy triste".



Mientras tanto María C. permaneció en silencio escuchando la conversación de sus colegas.

Es necesario mencionar que durante el noveno ciclo, en Alpha especularon sobre lo que Lucho podría hacer una vez saliera del juego, de manera que la emprendedora se adelantó a los hechos y le dijo en medio de la transmisión del programa a modo de chiste: "El mensaje era para Lucho. Ya no, ya Lucho olvídese de mí. Ya (…) Qué difícil es ser yo. Pero si soy bonita, ¿por qué sufro? Dios”, dijo.

Adicionalmente, el equipo de Valentina publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en donde aclaró que la joven no sostenía ningún vínculo sentimental antes de ingresar a la producción de Caracol Televisión, añadiendo que el "casi algo" al que se refería nunca fue algo formal.

"Antes de su ingreso, Valentina se encargó de dejar todo en claridad y en su lugar, con el fin de evitar malentendidos", reza parte del documento.

