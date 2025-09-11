Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Lucho preguntó a Gero, amigo cercano de Valentina, por ella tras lo sucedido en El Cubo del Desafío

Lucho preguntó a Gero, amigo cercano de Valentina, por ella tras lo sucedido en El Cubo del Desafío

El hijo de Juan Pablo Ángel tuvo que abandonar el programa después del Desafío a Muerte, por lo que al llegar a El Cubo de eliminados se encontró con Lucho y María C.

Lucho le preguntó a Gero por el estado anímico de Valentina tras su eliminación.
Lucho le preguntó a Gero por el estado anímico de Valentina tras su eliminación.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:55 a. m.