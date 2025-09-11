Cuándo empieza La Influencer: Caracol Televisión reveló la fecha y hora del primer capítulo

Todo está listo para el gran final de La Venganza de Analía y el lanzamiento de La Influencer, la producción de Caracol Televisión que llega para enamorar a los espectadores con una historia que mezcla amor y pasión por el mundo digital.

Este proyecto cuenta con la participación de talentosos actores de la talla de Mariana Gómez, Juan Manuel Mendoza, Luna Baxter, Camilo Amores, entre otras destacadas figuras del entretenimiento nacional, quienes emocionarán al público con personajes dinámicos que tendrán todo tipo de reacciones en la historia.

Cuándo y a qué hora se estrena La Influencer

Esta exitosa serie llegará a las noches de Caracol Televisión el próximo lunes 15 de septiembre a las 9:30 p.m., después del Desafío del Siglo XXI, por lo que reemplazará La Venganza de Analía, producción protagonizada por Carolina Gómez, Paola Turbay y Marlon Moreno.

Durante el lanzamiento a medios, Mariana Gómez, quien dará vida a Maritza, se sinceró acerca de cómo percibe su personaje y por qué apoya totalmente a esta mujer que busca la manera de conseguir sus sueños sin pasar por encima de otras personas.

“Es muy buena, ve el mundo con unos ojos de bondad, a pesar de su condición del habla, a pesar de haber pasado por bullying toda la vida, por matoneo. Ahí es cuando uno dice que definitivamente las personas no son el resultado de lo que les pasa, sino lo que hacen con lo que les pasa”, reveló en exclusiva para el programa La Red el pasado domingo 7 de septiembre.

La Influencer narra la historia de Maritza, una joven que, luego de realizar una maniobra que resulta mal en redes sociales, hace todo lo que está a su alcance por recuperar su reputación y continuar adelante con el sueño de convertirse en una de las creadoras de contenido digital más influyentes de su país; sin embargo, en el camino conoce el amor y da con gente que quiere arruinar su carrera.