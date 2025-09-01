Actor de La Reina del Flow reveló que perdió 29 kilos: "Volví a la vida"

El actor Andrés Sandoval, reconocido por su participación múltiples producciones como La Reina del Flow, Las Muñecas de la Mafia y Solterita y a la orden, sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón en redes sociales. A través de un sentido mensaje, abordó temas como autoestima, salud mental y compartió varias fotos en las que recordó logros profesionales y mostró cómo ha cambiado su cuerpo con el paso de los años, para expresar su orgullo por la forma en que ha transformado su vida.

Mira también: Andrés Sandoval rompe el silencio sobre acusaciones de agresión contra su expareja: muestra fotos



Sandoval confesó que durante los últimos 14 años tomó decisiones equivocadas que lo llevaron a caer en ciclos de descontrol. “De manera consciente tomé muy malas decisiones, hace 11 años repetí sin imaginarlo, y hace 3 años volví a caer. Pero esta vez entendí que ya había tocado fondo, que algo tenía que resolver en mi vida, conmigo mismo”, escribió.

El actor contó que esas etapas de exceso le trajeron consecuencias como "depresión, angustia, aburrimiento, abandono y mucho dolor". Sin embargo, aseguró que decidió trabajar en sí mismo, recuperar el amor propio y asumir con disciplina un proceso de cambio físico y emocional: "La mirada ya no está triste, la sonrisa fluye con tranquilidad, recupero espacios para los que me formé con mucha disciplina, pero sobre todo pasión y amor. Las puertas que me cerraron vuelven a abrirse, la mirada vuelve a ser clara y a brillar", expresó.

En su post reveló que hace seis meses inició un camino de transformación que lo llevó a perder 29 kilos, pasando de 109 a 80. El mensaje estuvo acompañado de un carrusel de imágenes que evidencian su evolución en diversos aspectos: desde los momentos más difíciles con sobrepeso hasta su apariencia actual, en la que refleja confianza y bienestar.

Publicidad

Con orgullo, Sandoval celebró el resultado de este proceso: “Vuelvo a la vida. ¡Sí se puede! Elígete a ti mismo y vuelve a empezar, no importa cuántas veces te toque hacerlo. Se puede, soy la prueba de eso”. Cerró su mensaje con reflexión para sus seguidores: “No le dejes el control de tu vida a nadie más que no sea Dios, no importa cuál sea tu credo. Dios está en ti, así que hazte cargo de tu vida. Sin muletas. Camina sin miedo”.

Katty Osorio respondió a entrevista de Andrés Sandoval

Publicidad

En el pasado mes de mayo, Sandoval, de 42 años rompió el silencio sobre las graves acusaciones de violencia y maltrato hechas por su expareja sentimental. Mostró imágenes en las que aparecía con rasguños y golpes visibles en su rostro y extremidades. Según relató, estos fueron ocasionados durante discusiones con su expareja, a quien describíó como una persona extremadamente celosa.

Katty Osorio reaccionó a través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde calificó las declaraciones de Sandoval como “totalmente amañadas, carentes de verdad y nocivas”. Según ella, la exposición mediática promovida por su exesposo ha vulnerado su privacidad y desatado una campaña de hostigamiento en su contra.

Mira también: Andrés Sandoval perdió extravagante suma de dinero en una "estafa": suplantaron su identidad

“Hago responsable al señor Andrés Sandoval por cualquier hecho que afecte mi vida y la de mis hijos o nuestra seguridad, como consecuencia de esta campaña sistemática de desprestigio en la que ha incurrido”.

