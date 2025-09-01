Alberto Linero recordó incómodo momento que vivió con Diomedes Díaz: “Tiene que respetar”

Alberto Linero, escritor, periodista y conferencista, es una de las figuras más reconocidas en la actualidad gracias a su trabajo en Mañanas Blu y a sus apariciones en Día a Día. En un podcast llamado Monólogos sin propina, narró varios episodios de su vida y compartió una anécdota con el recordado cantante de vallenato, Diomedes Díaz.

El ahora comunicador, que en el pasado ejerció el sacerdocio, recordó su estrecha relación con el ‘Cacique de la Junta’ y reveló que llegó a oficiar tres bautizos de sus hijos. Esta información se volvió viral recientemente y llamó bastante la atención por su cercanía con el ídolo del vallenato.



Alberto Linero y Diomedes Díaz

"Me encantaba su música, su fraseo y su poesía. No tengo nada que ver con sus valores y su manera de vivir; eso es otra discusión"; comenzó diciendo. Recordó que en uno de los bautizos, la cita estaba programada para las 2:00 p.m., pero el artista llamó para avisar que estaba tomándose unas cervezas y que llegaría pronto.

Sin embargo, fue aplazando su llegada: “A las 4:00 yo me puse furioso y dije: ‘Que me espere si llega’. Volví a las 5:00 y no había llegado, llegó a las 6:00. Yo dije: ‘A este man hay que regañarlo y ponerlo en su sitio, puede ser quien sea, pero le meto el regaño, tiene que respetar a la gente’”, relató Linero.

Pese a su molestia, el exsacerdote confesó que no pudo decirle nada a Diomedes, pues el cantante lo recibió con los brazos abiertos y una frase que lo desarmó por completo: “A mí me han contado que usted es diomedista, pero qué va, yo soy linerista”.

Finalmente, Linero señaló que, para él, siempre fue importante separar la vida privada de la obra artística, y que su amistad con Díaz le permitió acumular múltiples recuerdos y experiencias junto a uno de los ídolos más grandes del vallenato.

Quién es Alberto Linero

Alberto Linero es un escritor, conferencista y comunicador colombiano conocido por su capacidad para conectar con las personas a través de mensajes espirituales y motivacionales. Durante años, fue sacerdote católico y se destacó por su participación en medios de comunicación, especialmente en programas de radio y televisión, donde compartía reflexiones prácticas sobre la vida y la fe.

En 2018, anunció su retiro del sacerdocio para enfocarse en nuevos retos personales y profesionales, sin abandonar su propósito de inspirar y ayudar a los demás.

