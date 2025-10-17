Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: la desesperación jugó una mala pasada a un equipo

En este capítulo 75 del Desafío Siglo XXI, Omega y Gamma están dispuestos a todos para evitar que les llegue el chaleco a sus casas. En esta ocasión, Andrea Serna, la presentadora del programa, pidió dos hombres y dos mujeres para competir en el Box Azul. Así quedaron los grupos:

Gamma: Yudisa, Juan, Gio y Valentina

Omega: Tina, Zambrano, Rat y Katiuska



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar

Gamma logró quedarse con la victoria, luego de que Yudisa pusiera la última ficha e hicieran la torre sin que se cayera. Por lo tanto, su equipo quedó muy contento con esta noticia, mientras que Omega se achantó al no poder cumplir con el objetivo.

