Desafío Siglo XXI  / "Estás alimentando al enemigo": Gamma se enoja con Valentina por llevar a Manuela a la Suite

“Estás alimentando al enemigo”: Gamma se enoja con Valentina por llevar a Manuela a la Suite

Cuando Katiuska llega a ponerle el chaleco a Gio en Gamma, Valentina le grita a Manuela que irá a la Suite ditu con él. Por lo cual, ella se sorprende, y después Yudisa muestra su descontento.

