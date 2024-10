"No me da miedo generarme placer": Alberto Linero habla del amor propio y la compasión

Alberto Linero es una de las figuras más reconocidas por los colombianos debido a que hasta 2018 se dedicó al sacerdocio y luego decidió cambiar el rumbo de su vida: Actualmente, es un respetado periodista y conferencista que se encarga de generar reflexión en todos aquellos que se dan la oportunidad de escucharlo.

Ahora, en el programa Me Raya La Cabeza, el locutor de Blu Radio se sincera sobre el amor propio y reflexiona para llegar a la conclusión de este es el "único amor seguro que uno puede tener y por eso hay que dárselo", ya que no se puede garantizar el afecto o sentimientos positivos de parte de otra persona.

Por otra parte, Alberto Linero asegura que ser compasivo tiene una relación directa con ser comprensivo en medio del dolor, pero también estar dispuesto a conocerse uno mismo, "aceptarse y movilizarse en favor de uno mismo".

Alberto Linero asegura que no teme generarse placer

El exsacerdote agrega en Me Raya La Cabeza que todos los días intenta descubrir quién es en realidad, entender que hay elementos que desearía cambiar, no ostente, todo esto implica ser autocompasivo; luego dice: "A mí no me da miedo, a veces acariciarme, masajear mi alma ni generarme placer. Tengo que sanarme, el placer sana, la caricia sana y el amor sana".

Cómo reconciliarse con Dios según Alberto Linero

Linero dice que el primer paso es hacerse responsable de la vida, evitar culpar a otros y entender que: “eres valioso, aunque te equivoques”, ya que el hecho de poner la presión sobre los demás es debido al miedo de no ser querido.

Explica que la relación con Dios debe ser de amor y de romper el paradigma de que es el ser que vigila y castiga, “nos hizo libres, se le puede decir que no y el amor da aceptación incondicional”.

A pesar de todo, dice que a veces considera que el hombre superior sí “la embarra”, pese a que sabe que en varias ocasiones lo hace él. Entre su monólogo, el también presentador revela que no todo lo que sucede tiene una causa divina.

“No es cierto que todo lo que pasa tiene una explicación en Dios, a veces hay que entender que ocurren accidentes y él no tiene nada que ver, pero si tienes que enojarte con alguien, puede ser con Él que lo resiste”.