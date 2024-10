Alberto Linero afirma que "el diablo no existe" y explica su controversial punto de vista

Una de las figuras más memorables de la iglesia católica en Colombia es Alberto Linero , el reconocido conferencista y periodista que hasta el 2018 se dedicó al sacerdocio, pues decidió abandonar su oficio debido a un intenso problema de salud derivado de su diabetes. El hombre ofrece una entrevista exclusiva para el programa Me Raya La Cabeza , en donde habla no solo su bienestar mental, sino que también se refiere a temas teológicos y espirituales.

Por qué Alberto Linero dice que el demonio no existe

El exsacerdote menciona que no cree en esta figura que en ocasiones causan temor entre los feligreses, ya que considera que se manifiesta de una forma completamente diferente a la que muchos consideran.

Mira también: Un amante de la ironía: Alberto Linero explica cómo lidia los comentarios de odio en redes

"El diablo no existe, dejen de joder. Ese maniqueísmo de un diablo enfrentado a Dios... Eso es poca teología, eso es no haber estudiado teología. Dios es todopoderoso, es decir, yo creo que él existe en cuanto existe el mal y cuando en el corazón del hombre hay la posibilidad del mal por la libertad", dice en medio del encuentro.

Asimismo, explica que no puede imaginar una competencia entre el Señor y una figura maligna como muchas veces se ha proyectado en televisión y cine. Del mismo modo, hace una reflexión sobre cómo las acciones de los individuos pueden transformar la finalidad inicial de las cosas, convirtiéndolas en acciones que no son agradables ante los ojos del todopoderoso.

No te pierdas: ¿Dios es hombre o mujer?: Alberto Linero se le mide a analizar esta controversia

Publicidad

"Dios creó todo y todo es bueno, lo que es malo es el uso que el ser humano desde su libertad le pueda dar. El ron es bueno, pero si te vuelves alcohólico, si con tu ron terminas golpeando a la gente, agrediendo a los otros, lo malo es tu actitud y así podríamos pensarlo de todo", finaliza.

Este no es el único comentario que Alberto Linero realiza durante su paso por el set de Me Raya La Cabeza, dado que confiesa cuáles son todos los temas que los aquejan a diario y que lo llevan a pensar en buscar la manera de mejorar como persona y ayudar a más gente a encontrar su propósito en la vida.

Te puede interesar: 'Me raya la cabeza' con Alberto Linero: ¿Por qué las parejas se están divorciando?