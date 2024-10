Un amante de la ironía: Alberto Linero explica cómo lidia los comentarios de odio en redes

Alberto Linero se sienta en el sofá de Me raya la cabeza para tratar diversos temas en los que se ha visto envuelto a lo largo de su vida para analizar cómo ha ido explorándolos y superándolos, destacando el aprendizaje que estos le han dejado y que quiere compartir con la gente que lo escucha.

Una de las cosas con las que ha lidiado este conferencista ha sido con las expresiones de odio en el entorno digital y las críticas constantes frente a lo que publica o hace.

Ante esto, a modo de análisis de la razón que hay detrás de estos hechos, Alberto Linero menciona: "primero hay que ser conscientes de las redes sociales, este mundo no existe. El man alzado cuando te ve cara a cara no es tan así".

Asimismo, destaca: "yo creo que es un proceso psicológico, esto habría que estudiarlo. La gente termina diciéndote cosas porque no sabe que tú eres otro ser humano".

Y es que en este punto, el integrante de Blu Radio, hace la claridad de que muchas veces las críticas en redes se generan porque las personas no tienen ese contacto cara a cara, por lo cual no se activan las células espejo, que nos hacen identificar al otro, razón que lleva a que se nos olvide hacia quién nos estamos dirigiendo.

Por otra parte, Alberto Linero destaca que desde muy joven le han gustado las palabras vulgares y que las suele utilizar al hablar, a pesar de que su madre lo regañaba por esto. Es por esta razón que de esta manera busca hacerles saber a quienes opinan mal de él que en realidad no lo afectan.

"Que no te determine la opinión de alguien que no es importante para ti", resalta el conferencista, que aprovecha para mencionar que ha recibido una gran cantidad de mensajes negativos y que ante esto prefiere alejarse de las redes por unos días y dejar pasar eso por alto, ya que quiere evitar ese impulso de responderles.

Frente a esto, Alberto Linero confiesa: "yo contesto feo, porque a mí me gusta la ironía y yo nací grosero". Asimismo, asegura que su esposa, quien es su manager, le ha pedido que no haga esto, por lo cual ha evitado dejar ese tipo de comentarios a quien lo critica.

De igual manera, y como enseñanza de cierre ante este tema, afirma que hoy en día hay que ver para no creer, ya que considera que este mundo digital está siendo utilizado para proyectos políticos con los cuales buscan manipular a las personas.