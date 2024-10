'Me raya la cabeza' con Alberto Linero: ¿Por qué las parejas se están divorciando?

Alberto Linero se convierte en el segundo invitado al sofá de Me raya la cabeza para opinar sobre diversos temas relacionados a la salud mental, como las relaciones de pareja, específicamente lo que se ha visto con respecto a la alta tasa de divorcios que se ha ido incrementando en los últimos años.

A pesar de que lleva pocos años casado, considera que puede hablar de esto como un experto, pues durante 25 años no solo celebró matrimonios, sino que además acompañó parejas en su vida cotidiana, fue testigo de rupturas y reconciliaciones y presenció varios instantes buenos y malos de aquellos noviazgos que buscaban dar el sí en el altar.

Mira este apartado de Me raya la cabeza:

Frente a esto, Alberto Linero hace una claridad: "La gente quiere que todo el mundo esté casado, ¡hay gente que no! Mientras no entendamos esto, los divorcios van a continuar". De esta manera, uno de los principios que menciona es el hecho de que se haga por obligación con la sociedad y no por un deseo propio de amor.

Ante esto, el conferencista destaca algo que hacía cuando era sacerdote: "yo le decía a algunas parejas: 'cuando vayan a pelear me invitan porque aprendo'". Asimismo, exalta que ahora lleva cinco años en una relación.

Al analizar este tema de los divorcios, Alberto Linero considera que en esto hay dos desgracias: la primera es que no nos enseñaron a trabajar en pareja y la segunda a que todos se vean en la obligación de dar este importante paso.

"Nos hicieron creer que había que permanecer en pareja aunque eso fuera un infierno. Si esta vaina no está funcionando hay que decirlo por amor a los dos", comenta Alberto Linero, destacando el valor que hay detrás de esta decisión.

Por otra parte, también resalta que los seres humanos no sabemos elegir, pues nunca nos fue enseñado a hacerlo sin estar enamorados, por lo que recuerda que cuando iba a celebrar matrimonios la primera advertencia que hacía es que si las parejas estaban en la fase del enamoramiento no lo iba a llevar a cabo.

"El enamoramiento es un estado de pérdida del sentido de la realidad. Uno así es un psicótico, ve lo que nadie ve. Uno tiene que casarse amando", afirma el conferencista, quien busca hacer notoria la diferencia entre estos dos puntos.

Es así como Alberto Linero, basándose en el poeta Alberto Benedetti, asegura que en una relación deben haber tres sujetos: el yo, autónomo y libre, el tú, bajo las mismas condiciones anteriores, y el nosotros, en el que se construye en conjunto.