¿Cómo reconciliarse con Dios?: Alberto Linero se confiesa en Me Raya la Cabeza

Alberto Linero es el invitado de Me Raya la Cabeza que más ha hablado acerca de Dios. Sin duda. Esto tiene que ver con su historia de vida y la manera en la que se ha relacionado con Él por años y años.

Vale la pena mencionar que el hombre fue sacerdote hasta el 2018, no obstante, asegura que se lleva muy bien con el creador y, a pesar de que su oficio ha cambiado, aún tienen una conexión intensa y profunda.

Conoce más:Alberto Linero asegura en Me Raya La Cabeza que quienes no sienten culpa son psicópatas

Linero hace énfasis en que todos los humanos son irresponsables y, precisamente, la culpa es la manera en la que concretan esto. Lo correcto sería asumir que nadie es perfecto y que existen las limitaciones.

Cómo reconciliarse con Dios según Alberto Linero

Publicidad

El exsacerdote dice que el primer paso es hacerse responsable de la vida, evitar culpar a otros y entender que: “eres valioso, aunque te equivoques”, ya que el hecho de poner la presión sobre los demás es debido al miedo de no ser querido.

Explica que la relación con Dios debe ser de amor y de romper el paradigma de que es el ser que vigila y castiga, “nos hizo libres, se le puede decir que no y el amor da aceptación incondicional”.

Publicidad

A pesar de todo, dice que a veces considera que el hombre superior sí “la embarra”, pese a que sabe que en varias ocasiones lo hace él. Entre su monólogo, el también presentador revela que no todo lo que sucede tiene una causa divina.

Mira también:Alberto Linero afirma que "el diablo no existe" y explica su controversial punto de vista

“No es cierto que todo lo que pasa tiene una explicación en Dios, a veces hay que entender que ocurren accidentes y él no tiene nada que ver, pero si tienes que enojarte con alguien, puede ser con Él que lo resiste”.

Manifiesta también que el creador le da sentido a la existencia, pero jamás jugaría con los humanos como si fuera un titiritero, para eso hay libre albedrío y cada persona puede seguir su propio camino, igual a lo que hizo él.