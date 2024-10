Alberto Linero asegura en Me Raya La Cabeza que quienes no sienten culpa son psicópatas

El reconocido conferencista Alberto Linero, quien hasta el 2018 se dedicó a ser sacerdote de la iglesia católica, se sincera en el formato de Caracol Televisión Me Raya La Cabeza. En esta oportunidad, se refiere a la importancia de no presentar un juicio de valor respecto a las emociones que puede se pueden tener, sino más bien comprenderlas para así enfrentar las situaciones del día a día.

La controversial opinión de Alberto Linero respecto a la culpa

"La culpa existe para poder vivir en comunidad, es el impulso que me permite ser consiente del daño que causo. La culpa es normal, el que no la tiene es psicópata. O sea, uno tiene que tenerla. Claro, si yo me levanto ahora y te agredo y te golpeo por decirte una cosa, cuando llegue allá a la esquina me debe dar culpa", explica en medio del encuentro.

Asimismo, informa que después de percatarse del error que se pudo haber cometido, deben llegar el arrepentimiento que a su vez le permitirá a cada persona encaminarse por el sendero del perdón para resarcir el daño causado y al mismo tiempo liberarse de todo lo que pudo haber cargado su alma y su corazón de ideas negativas.

Por otro lado, Linero compara la culpa con la ira, añadiendo que lo malo de todo este proceso es no saber cómo gestionarla, pues puede derivar en problemas mayores que impliquen a la persona que las esté sintiendo.

El exsacerdote afirma que hay que partir de que todas las emociones tienen una función adaptativa y no se les debe dar una valoración moral. De hecho, es uno de los rasgos que confirma que los humanos son el ser más evolucionado del universo.

