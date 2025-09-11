Lucho confesó cómo le contará a Valentina lo que ocurrió en El Cubo del Desafío

Lucho salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas el pasado 10 de septiembre con la eliminación de Gero. Durante su paso por el programa matutino Día a Día, el Súper Humano destapó que la química que llegó a tener con Valentina en el programa fue real y hasta reveló detalles de lo que ocurrió en El Cubo de ditu, donde tuvo la oportunidad de conocer más a María C., teniendo en cuenta que estaban en diferentes equipos.

Cómo le contará Lucho a Valentina lo que ocurrió en El Cubo de ditu

Iván Lalinde, Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto no dudaron en abordar al participante acerca de cómo piensa contarle lo que sucedió mientras no estaba en la casa Alpha con el resto de sus compañeros: "¿Cómo le vas a aclarar a Valentina? Porque es que puede oscurecerse con esa aclarada, puede llegar un nubarrón y caer una tormenta encima tuyo", preguntó uno de los conductores del formato.



Ante el cuestionamiento, Lucho reveló: "yo siempre he dicho que la base de todo es la comunicación, independientemente de la decisión que ella quiera tomar, yo digo que es la comunicación y hablarlo, dialogarlo y llegar hasta un punto".

Posteriormente, recordó que está abierto a esperar a que Valentina salga del reality para que pueda conocer su punto de vista, pues Cruz le recordó que había evidencia de lo ocurrido en El Cubo y que en algún punto la girardoteña se enteraría de todo.

Lucho también se pronunció sobre sus planes en materia sentimental, confesando de esta forma que quiere enfocarse en él mismo durante un tiempo: "Quiero continuar mi camino solo, enfocarme en lo que de verdad quiero enfocarme, en mi prioridad que es aprovechar esta oportunidad para poder salir adelante", dijo.

Finalmente, añadió que no descarta tener una amistad con su compañera para mantener de esta forma los buenos momentos que vivieron en el programa.

