Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / El detalle por el que Eleazar casi perjudica a Gero en el Desafío: Katiuska y Zambrano se molestaron

El detalle por el que Eleazar casi perjudica a Gero en el Desafío: Katiuska y Zambrano se molestaron

Eleazar, Gio, Rata y Gero se enfrentaron en el Desafío a Muerte del noveno ciclo. El excapitán de Alpha dividió opiniones por gesto que tuvo con su compañero mientras estuvieron en el Box Negro.