El detalle por el que Eleazar casi perjudica a Gero en el Desafío: Katiuska y Zambrano se molestaron

Una verdadera mezcla de emociones fue la que se vivió durante el capítulo 49 del Desafío del Siglo XXI, en el que Gero, integrante de la casa Alpha, resultó eliminado de La Ciudad de las Cajas. Antes de despedir al Súper Humano, los participantes se reunieron para presenciar la prueba; por lo que no pasaron por alto un detalle que cometió Eleazar y que pudo perjudicar a Gero en el terreno de juego.

El hecho tuvo lugar cuando el competidor debía sacar las fichas de un soporte, pues estaba invadiendo el carril que correspondía a Gero. Luego de lanzar los objetos al piso y de que casi lastima a su compañero, quien estaba halando una cuerda que se encontraba atada al baúl, Eleazar continuó con la pista mientras los demás participantes que estaban en las gradas criticaban su falta de concentración.

"Nunca ha cogido un carril de él, nunca", dijo la líder de los rosados, a lo que Deisy contestó: "Horrible, nos tiene al borde del colapso".

Después de un par de intentos, el coach nutricional se percató de que estaba sumando puntos a favor de su contrincante, por lo que rápidamente cambió de lugar y empezó a realizar la pista dentro del camino delimitado para él.

Esta no es la primera vez que Eleazar es blanco de comentarios negativos por parte de sus rivales, pues anteriormente los miembros de la escuadra morada llegaron a poner en tela de juicio la gestión que estaba desarrollando como capitán e incluso Deisy llegó a calificarlo como una persona "sin sabor". Esta última conversación tuvo lugar luego de que los competidores notaran que Tina estaba un poco más alejada de Eleazar en los más recientes episodios, mientras que ha estado cada vez más cerca de Leo, el nuevo líder de la casa.

