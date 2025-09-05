Comentario de Eleazar en el Desafío por el que Manuela lo calificó de “machista”; Gero lo corrigió

Andrea Serna emocionó a los participantes del Desafío del Siglo XXI al anunciar que competirán por primera vez para quedarse con la posibilidad de recibir noticias de sus familias. Luego de colgar con la presentadora, los Súper Humanos se organizaron para la prueba que tendrá lugar en el Box Rojo; sin embargo, Eleazar llamó particularmente la atención al hacer un comentario que molestó a sus compañeros.

“Si es videollamada me muero. Ahí sí se me sale la niña que llevo adentro, la niña llorona”, expresó Eleazar mientras se vestía con el uniforme para el encuentro deportivo, lo que hizo que Gero le replicara: “¿Cuál niña? Los hombres también lloran”.

La conversación no terminó allí, pues el excapitán de los morados continuó defendiendo su postura: “Sí, pero las niñas más. Sí, las niñas son más lloroncitas”. Ante este mensaje, Manuela y Deisy, que también estaban presentes, aseguraron que estaban inconformes con su postura: “Qué comentario tan machista”, dijo la mujer que integró Alpha originalmente.

Es necesario mencionar que este no ha sido el único momento tenso protagonizado entre el Súper Humano y su equipo, pues justo al inicio del capítulo los participantes de esta escuadra estaban conversando acerca de los puntos de quiebre que han presentado en la comunicación desde que le quitaron la capitanía y se la dieron a Leo.

Deisy, que en algún punto se mostró muy cercana a él, admitió que lo encontraba un poco lejano y hasta opinó con sus compañeros acerca del vínculo que él ha estado creando con Tina, pues algunos aseguraron que ya no son tan unidos como lo eran cuando él tenía el rol de liderazgo.

“Él es muy… Como una pechuga sin sal (…) Y yo le dije ‘Ele, vamos a cocinar para todos’, ¿y qué fue lo primero que me dijo? ‘No, yo no voy a negociar la manera de desayunar con nadie, ustedes verán qué se van a preparar’, así me respondió y yo ah, bueno”, expresó cuando estaban hablando acerca de los problemas que han tenido respecto a la alimentación en la casa.

