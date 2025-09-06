VIDEO: Eleazar no se guardó nada, terminó haciéndole masaje y confesándose con Tina

Gracias a los hechos del capítulo 46 en el Desafío del Siglo, Eleazar finalmente tuvo la oportunidad de asistir a la Suite ditu en este ciclo y una de las preguntas más importantes era a quién llevaría, ya que su relación con Tina no estaba pasando por un buen momento.

A pesar de todo, los participantes están disfrutando juntos de la cercanía, la comida, la privacidad y los juegos que pueden hacer en este espacio. A raíz de esto han tenido varias conversaciones profundas sobre lo sucedido entre ellos.

Tina y Eleazar en la Suite ditu

El excapitán de Alpha no ha perdido la oportunidad de expresarle a su compañera lo mucho que le gusta, sin embargo, también le dejó claro que no la hubiese invitado si ella no le daba la autorización para hacerlo, debido a su situación.

“¿Yo cómo le digo a mi mente, a mis ojos, a mi cuerpo y a mi ser que piense algo diferente?”, cuestionó Eleazar al hablar del gusto que siente por ella y que previamente le ha expresado, tanto en la casa, como en las pruebas.

Adicionalmente, le aseguró a Tina que normalmente logra conquistar a la mujer que se propone: “cuando alguien me gusta o me atrae, así como siento que tú me atraes, siempre logro tener contacto”, por eso desde el inicio visualizó lo que sucedería entre los dos.

Finalmente, la pareja se le midió al reto de los sentidos y él decidió jugar con una pluma en su espalda, se confesó con ella sobre lo mucho que le gusta y hasta aprovechó para darle un par de besos. Como respuesta, la joven le pidió que le hiciera un masaje, algo a lo que él no se negó.

Qué pasó con Tina y Eleazar

Vale la pena mencionar que los desafiantes decidieron ponerle fin al romance que estaba naciendo entre ellos. Tras un apasionado beso, Eleazar le pidió que se detuvieran antes de que él sintiera más cosas y planearon quedar como amigos que se admiran.

Sin embargo, parece que su gusto no ha desaparecido, por lo que en más de una ocasión le ha reclamado por su cercanía con Leo, el nuevo capitán de la escuadra morada, quien, en realidad, parece estar interesado en Deisy.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.