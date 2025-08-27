Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Deisy rechazó las insistentes propuestas de Leo en el Desafío: Tina hizo lo mismo con Eleazar

Deisy rechazó las insistentes propuestas de Leo en el Desafío: Tina hizo lo mismo con Eleazar

En ALpha, Leo insistió en un beso a Deisy y recibió un fuerte rechazo. Más tarde, Eleazar intentó lo mismo con Tina, pero ella le dejó claro que no quería estar en una "situación incómoda".

Deisy rechazó las insistentes propuestas de Leo en el Desafío: Tina hizo lo mismo con Eleazar
Deisy rechazó las insistentes propuestas de Leo en el Desafío: Tina hizo lo mismo con Eleazar
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: agosto 27, 2025 09:47 p. m.