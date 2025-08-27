Deisy rechazó las insistentes propuestas de Leo en el Desafío: Tina hizo lo mismo con Eleazar

En el capítulo 38 del Desafío Siglo XXI se vivieron dos tensos momentos en la casa Alpha, protagonizados por las parejas que habían surgido dentro de la competencia. No es un secreto que Leo había mostrado su interés por Deisy desde el inicio, al igual que Eleazar con Tina, pero en esta ocasión ambas mujeres dejaron clara su postura.

El rechazo de Deisy a Leo

Antes de dirigirse al Box Amarillo, donde estuvo en juego un chaleco de sentencia para mujeres y la comida del ciclo, Leo se acercó a Deisy con la intención de conseguir un beso.

“Amorcito, entonces, si me gané unos besitos. ¿No te dejas dar un besito?”, le preguntó el integrante de Alpha. Sin embargo, ella reaccionó con molestia y le respondió de manera tajante: “No”.

Pese a la negativa, Leo insistió y le recordó que en otra ocasión ya lo había logrado. Deisy, visiblemente incómoda, le replicó con firmeza: “¿Qué yo hice qué? Atrevido, conchudo, descarado”.

La incomodidad de Tina con Eleazar

Más tarde, tras el Desafío de Sentencia y Hambre, en el que Alpha resultó ganador, se presentó una situación similar. Eleazar, excapitán de Gamma, intentó bromear con Tina buscando un beso.

La joven primero se rió, pero luego le puso un alto en broma: “No me pongas en esta situación tan incómoda”. Pese a la respuesta, Eleazar intentó suavizar la escena con una frase en tono de chiste: “Saqué a la princesa de la cárcel y no me quiere premiar”, refiriéndose a que durante la prueba había sido él quien la liberó de la celda en la que estaba atrapada, una tarea obligatoria dentro del Box. “Dios mío, me pusieron roja”, alcanzó a decir Tina entre risas, mientras que Deisy, a modo de broma, intervino diciendo que Eleazar sí se había ganado “el piquito”.

