Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Lucho abandonó el Desafío sin cumplirle romántica promesa a Valentina: este fue su trato

Lucho abandonó el Desafío sin cumplirle romántica promesa a Valentina: este fue su trato

Antes del Desafío a Muerte en el que se enfrentaron Rata, Camilo, Potro, Lucho y Leo; el novio de Valentina conversó con la joven respecto a sus planes a futuro; sin embargo, esto no se pudo materializar.