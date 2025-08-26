Lucho abandonó el Desafío sin cumplirle romántica promesa a Valentina: este fue su trato

Lucho se convirtió en el más reciente eliminado del Desafío del Siglo XXI luego de enfrentarse a una prueba para la que se requirieron habilidades como la fuerza, la concentración y la perseverancia.

Con esta noticia, el participante ingresará oficialmente a El Cubo de ditu, en el que se encontraba Andrey hasta conocer qué persona lo relevaría.



La promesa de Lucho a Valentina antes del Desafío a Muerte

Lucho aseguró en medio del capítulo 38 que tenía la esperanza de que regresaría a la casa Alpha luego del Desafío a Muerte; sin embargo, no logró completar la prueba y dejó una tarea pendiente.

“Esta muerte va a ser más que todo por mi familia, por mi papá, por mis hermanos y mi madre (…) Ya estoy ansioso por la prueba y salir de eso. Que digan ‘Lucho, sigues en la competencia’. Lo primero que voy a hacer cuando me digan eso es ir a abrazarte, ¿trato hecho?”, confesó.

Mientras tanto, Valentina le contestó que estaba segura de que sus capacidades lo llevarían a salvarse de la Muerte al igual que a Leo, por lo que admitió que lo esperaría con los brazos abiertos para que ambos siguieran compitiendo en el terreno de juego.

Este momento infortunadamente no se llevó a cabo como lo esperaban, pues el joven únicamente tuvo tiempo de tirarse al piso en señal de derrota mientras era consolado por Camilo, Deisy y Eleazar. Valentina llegó poco después para intentar animarlo; no obstante, este encuentro se vio interrumpido por la conmovedora despedida entre el Súper Humano y Leo, quien logró ganarle por una ficha de diferencia.

La eliminación de Lucho en el Desafío del Siglo XXI causó todo tipo de reacciones entre los Súper Humanos de Omega y Gamma, quienes lo veían como una ficha clave para la escuadra morada. Tal es el caso de Katiuska, quien afirmó al final del episodio que el joven destacaba gracias a su rendimiento en las diferentes arenas de La Ciudad de las Cajas.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.