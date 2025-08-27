Críticas a Valentina por reírse en la eliminación de Lucho del Desafío: su familia se pronunció

La eliminación de Lucho del Desafío del Siglo XXI causó todo tipo de reacciones en redes sociales. Por un lado hubo quienes aseguraron que no merecía salir en este punto de la competencia y, por el otro, hubo algunas personas que se centraron en la reacción de sus colegas ante la noticia, especialmente en los gestos de Valentina y Leo.

Críticas a Valentina por su reacción a la eliminación de Lucho

A través de redes sociales como Instagram, TikTok y X (anteriormente Twitter), la emprendedora ha recibido múltiples comentarios en donde la critican por la forma en la que reaccionó a esta noticia, pues en vez de mostrarse triste o frustrada, fue grabada por las cámaras con buen semblante.



"Sufrió más Leo que Valentina", "No la juzgo porque yo soy igual, nada me lo tomo en serio, siempre me río de todo", "Confieso que me dolió su salida", "Déjenla en paz, después sí lloró... No todo el mundo actúa y demuestra sus emociones rápidamente como Lucho lo hizo", "Ella siempre está sonriendo en todo momento o también es malo sonreír", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que durante la charla con Andrea Serna, Valentina admitió que espera reencontrarse con su compañero una vez ella saliera de La Ciudad de las Cajas para continuar construyendo el vínculo que se estaba dando en el reality. Además, al regresar a la casa Alpha del Box Morado, la joven se quebró en frente de Leo y admitió que estaba bastante conmovida por la ausencia de Lucho.

Los seres cercanos a Valentina no se quedaron callados ante esta situación, pues de hecho se pronunciaron sobre el tema en el canal de difusión de la Súper Humana en Instagram:

"Valentina cuando se enamora se vuelve muy reservada... ¡Le da pena todo! La entiendo porque la conozco bien y sé que está sufriendo más de lo que aparenta, pero no lo demuestra porque también le da vergüenza mostrarse vulnerable", fue parte del mensaje que se leyó en la plataforma.

