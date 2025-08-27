Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Críticas a Valentina por reírse en la eliminación de Lucho del Desafío: su familia se pronunció

Críticas a Valentina por reírse en la eliminación de Lucho del Desafío: su familia se pronunció

Lucho se convirtió en el nuevo eliminado del Desafío luego de presentar problemas para levantar un tronco en el Box Negro, pues este obstáculo lo puso en desventaja con sus compañeros.

Así reaccionaron en redes a los gestos de Valentina tras la eliminación de Lucho del Desafío.
Así reaccionaron en redes a los gestos de Valentina tras la eliminación de Lucho del Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 27, 2025 02:40 p. m.