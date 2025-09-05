Potro tuvo noble gesto con Katiuska en el Desafío, sin saber que ella pidió cambio en Omega

Luego de quedarse con el primer puesto del Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Rojo, los integrantes de Gamma se reunieron para determinar cuál sería su siguiente movimiento en La Ciudad de las Cajas. Aunque inicialmente planteó la posibilidad de empezar a repartir chalecos teniendo en cuenta el cambio de etapa en la producción y el hecho de que Rata, su excompañero, está ahora en la escuadra rosada; los Súper Humanos determinaron que continuarán su alianza con Alpha.

En este sentido, Cris fue elegido para entregar la temida prenda en Omega. Antes de salir de la casa naranja, recibió instrucciones de Potro: "Cris, que bendiciones a los pelados, les dices a Katiuska, Myrian y Camilo", expresó. Entre risas, el exmilitar confirmó que alteraría un poco el mensaje, pero sin cambiarle el propósito: "Les voy a decir que Potro a todos los quiere menos a Juan".

¿Katisuka traicionó a Potro en el Desafío?

A pesar de que inicialmente, en Omega habían hablado antes del Desafío Millonario sobre la posibilidad de hacer cambios externos al grupo para no afectar la convivencia, Juan accedió a incluir a Rata en la escuadra debido a una sugerencia de Katisuka. El hecho tuvo lugar en el minuto 21:57 del capítulo 44, justo antes de que salieran de La Ciudad de las Cajas para el encuentro deportivo.

A pesar de que sabía sobre los planes de Juan, la joven se negó a revelarle la verdad a Potro una vez se realizaron los ajustes: "Dios sabe cómo hace sus cosas, amor. De pronto esta es una decisión inteligente para que los hombres de este equipo prevalezcan. Si Dios quiso que fuera así, no importa porque yo voy a ganar la capitanía y yo te voy a traer y yo siento que eso va hacer que el juego cambie", expresó mientras intentaba darle ánimos al Súper Humano para no desfallecer.

