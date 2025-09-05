Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Mencho se quiebra al recibir emotiva carta de su esposo y fotos de su hija en el Desafío

Mencho se quiebra al recibir emotiva carta de su esposo y fotos de su hija en el Desafío

Como Gamma ganó la prueba de Sentencia y Servicios, todo el equipo decidió que ella iba a recibir ese detalle sorpresa de parte de su familia. Cuando abre la caja no podía controlar su emoción.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:04 p. m.