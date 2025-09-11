Lucho, eliminado del Desafío Siglo XXI, analizó todo lo que vivió en la Ciudad de las Cajas durante su entrevista en El Sentenciado del Siglo y recordó los momentos especiales que compartió con Valentina.

En primer lugar, se le preguntó si creía que la joven de Girardot se había enamorado de él en igual medida. Su respuesta fue clara:

“La verdad, no creo, ella no demostraba tanto y yo creo que al final, días antes de ir al Desafío a Muerte, la sentía como que… no daba ese paso y no quería acceder a conocernos… a su ritmo”. El ex participante agregó que Valentina se consideraba una mujer muy “rígida” debido a experiencias pasadas en el amor.



Lucho reaccionó a la relación de Valentina con una mujer antes del Desafío

Acto seguido, la periodista le recordó una confesión de la joven, quien en sus primeros días en Beta le contó a Tina que había dejado algo “inconcluso” con una mujer antes de ingresar al reality.

Lucho reaccionó y explicó: “No tenía idea de esto, pero ahora que lo veo y me lo dicen, es algo que se me sale de las manos y no la puedo juzgar. Yo la conocí allá en el Desafío, y lo que haya hecho con su vida antes de entrar… no importa”.

El técnico dental de 23 años comentó que este hecho lo sorprendió, aunque aclaró que sí llegaron a hablar del tema dentro del programa, aunque no se mostró en los capítulos:

“Me contó que había salido con una chica antes de entrar al Desafío, me preguntó qué opinaba y, al final, dijo que le gustaban los hombres”.

Finalmente, Lucho recordó que ingresó soltero al reality y que, más allá de considerarse un buen competidor, vivió una experiencia distinta en la que dejó fluir sus emociones: "¿Por qué me iba a cohibir?”.

