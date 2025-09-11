Isa, la única eliminada de Gamma en el Desafío, opinó sobre la polémica de Mencho como La Elegida

La pesista olímpica generó todo tipo de reacciones durante el capítulo 49 del Desafío del Siglo XXI luego de que revelara que fue La Elegida del noveno ciclo de la competencia, confirmando de esta forma las sospechas que tenían Zambrano y Rosa antes de llegar al Box Negro para el Desafío a Muerte.

Mira también: Qué le pasó a Mencho en el Box Amarillo del Desafío: no podía caminar ni dejar de llorar

"La tarea era hacer perder a mi equipo en cualquiera de las pruebas a través de mi lesión (...) Decía 'fingir en cualquier pista una lesión' y hacer perder a tu equipo en cualquiera de las pruebas", reveló la Súper Humana en el programa.

Publicidad

Al ver que Gamma tomó a mal la revelación, Isa, la única integrante de Gamma que ha quedado eliminada de la competencia, se pronunció sobre el tema a través de su cuenta oficial de Instagram. Aunque no definió si está a favor o en contra de su excompañera, sí les deseó mucha fortaleza al equipo para mantenerse unido en esta instancia del juego.

Mira también: Gamma corrió a abrazar a Mencho por el resultado de la prueba; Rata se quedó con las ganas

Qué dijo Isa sobre la decisión de Mencho al ser La Elegida del Desafío. Foto: Instagram @isa__carvajal

Publicidad

"Tengo un montón de sentimientos encontrados con lo que pasó en la casa Gamma. Demasiadas cosas en muy poco tiempo. Lo único que espero es que esto no los fracture como equipo", escribió junto a una foto que le tomaron mientras estuvo en La Ciudad de las Cajas.

Es necesario mencionar que Mencho se quedó con la suma de 10 millones de pesos por haber cumplido con su misión; sin embargo, esto desencadenó que los naranjas perdieran el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, lo que conllevó a que asumieran la penitencia del Robo del Siglo, en donde perdieron toda la plata que habían conseguido desde que inició la competencia.

Mira también: Así se veía Mencho, del Desafío, hace más de 10 años cuando practicaba la halterofilia

En este sentido, Omega, que era el equipo con menos dinero en la producción de Caracol Televisión, quedó posicionado como uno de los más fuertes en materia económica, mientras que la escuadra de Zambrano ahora deberá asumir un verdadero reto si llegan a ser derrotados en el Desafío de Sentencia y Servicios, pues no tienen capital para pagar el arriendo.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.