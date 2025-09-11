Publicidad

Isa, la única eliminada de Gamma en el Desafío, opinó sobre la polémica de Mencho como La Elegida

Mencho se convirtió en La Elegida del noveno ciclo del Desafío y dividió opiniones al cumplir con la tarea secreta de la producción, a pesar de que ella afirmó que prefería priorizar el bienestar del grupo.

Isa, eliminada del Desafío, opinó sobre la reacción de Gamma al conocer que Mencho era La Elegida.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 07:24 a. m.