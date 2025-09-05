Gamma corrió a abrazar a Mencho por el resultado de la prueba; Rata se quedó con las ganas

Mencho se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 46 del Desafío del Siglo XXI luego de que Andrea Serna anunciara que los Súper Humanos podrán recibir oficialmente el servicio de mensajería, pues prometió dar lo mejor de sí misma en el terreno de juego para ganar y así obtener noticias de su familia, especialmente de su hija Alana.

Durante la prueba, Mencho despertó la admiración de sus compañeros, pues mostró en el Box Rojo toda la fuerza que la caracteriza; sin embargo, el momento más comentado ocurrió casi al final del encuentro deportivo, ya que debía enfrentarse a Valentina y Myrian.

“Tu llamada Mencho, por Alana, es tu hija. Inteligente y fuerte. Lo dejas todo ahí. Concentrada parcera”, le dijeron Rosa, Cris, Gio y Potro a su compañera para alentarla, mensaje que alcanzó a poner un poco nerviosa a la representante de la escuadra morada.

Rata se quedó con ganas de felicitar a Mencho en el Desafío

Una vez Mencho derribó a sus compañeras en el terreno de juego, los integrantes del grupo naranja, incluido Potro, corrieron a abrazarla mientras ella permanecía en el piso. En la casa, por su parte, las reacciones no faltaron, pues Zambrano, Yudisa y Grecia se mostraron muy conmovidos con este gesto.

Posteriormente, las cámaras enfocaron a Rata, que permanecía en las graderías observando cómo su equipo perdía un punto más y caminaba en dirección a sus compañeros. Eleazar también alcanzó a salir en la toma; lejos de mostrarse molesto, el excapitán de los morados aplaudió emocionado debido a que la Súper Humana tendrá la posibilidad de saber cómo está su pequeña hija.

Es necesario mencionar que Rata hizo parte de Gamma hasta hace poco, pues tuvo que cambiar de equipo luego de que Juan, líder de los rosados, lo eligiera para conformar su equipo en reemplazo de Potro, lo que causó todo tipo de reacciones entre los deportistas.

