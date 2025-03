Piden a Polilla sacar un libro tras el conmovedor relato de su primer beso con La Gorda Fabiola

Nelson Polanía vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de que compartiera con sus más de 900 mil seguidores cómo fue el primer beso con La Gorda Fabiola ; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que contó la anécdota con lujo de detalle, como si se tratara de una novela escrita, demostrando lo mucho que la extraña en su día a día.

"Una fuerza me atrajo a ella y me llevó a su boca, hice que nuestros labios se juntaran y sentí una magia inimaginable, no supe cuanto duró,10 minutos o 1,perdimos la noción del tiempo, mi mano derecha subió por su cara, mis dedos acariciaron lentamente su rostro terso y se abrieron a manera de cárcel para no darle escapatoria a lo que hacíamos con nuestras bocas, una profunda respiración sentíamos mutuamente como si fuera una sola, los corazones golpeaban nuestros pechos como caballos al galope", inició mencionando.

Posteriormente, indicó que bajó del vehículo, tomó transporte público hasta su casa y se quedó pensando en el romántico encuentro hasta la mañana siguiente, de forma que decidió tomar la iniciativa y preguntarle si iría a las instalaciones de Caracol Televisión para grabar un nuevo capítulo de Sábados Felices y así tener la excusa perfecta para verse de nuevo y hablar sobre lo sucedido.

"Le envié un 'buenos días, ¿cómo estás? hoy tenemos ensayo en Caracol, ¿vas a ir?'. 'Claro', respondió. Su monosílabo me aterró, pensé de todo, después de una hora de silencio tomé la iniciativa: 'el ensayo es a las 3:00 p.m., ¿nos vemos a la 1:00 p.m. en el Anca 19 para almorzar juntos?'. 'Ok', respondió. Fueron cuatro horas de incertidumbre hasta que llegó supremamente hermosa", explicó.

Después de ello, decidieron abordar el tema, asegurando que a ambos les había gustado su beso. "Esta historia continuará", escribió el humorista, lo que dio espacio para que muchos admiradores le solicitaran hacer más publicaciones relacionadas o hasta se animaran a sacar su propio libro contando cómo fue su perspectiva de esta romántica historia que enamoró a más de un fanático por la sólida relación que tenían.

