Con qué pertenencias de La Gorda Fabiola se quedaron sus hijos: Polilla tuvo la idea

El 19 de septiembre de 2024, Colombia entera se vistió de luto debido a la muerte de La Gorda Fabiola , una de las figuras más importantes del humor en nuestra país y del programa Sábados Felices. Recientemente, sus tres hijos fueron invitados a Día a Día, en donde abrieron sus corazones y revelaron cómo han sobrellevado el luto.

Durante el encuentro, Carolina Soto les preguntó acerca de cuáles habían sido los artículos de la comediante con los que se quedaron para sentirla cerca de sus vidas, de manera que ellos no dudaron en confesar que Polilla fue quien los convocó en su casa poco después del deceso para que escogieran los objetos que deseaban conservar.

Los hijos de La Gorda Fabiola atesoran sus pertenencias

El primero en referirse al tema fue Juan Sebastián Valencia, que contó que siempre lleva consigo un dige de la también actriz, así como también guarda un baúl que ella había llenado con cartas de la adolescencia y otras cosas de valor sentimental.

"Conocer la biografía de la mamá desde los ángulos de un hijo y recorrer su vida es la mejor terapia que uno puede tener porque uno mira a través de los ojos de ella y entiende lo que es uno como persona", explicó.

La segunda en pronunciarse fue Alejandra Valencia. En medio de la transmisión, señaló que la mejor forma de llevar el duelo fue vistiéndose con ropa de su progenitora, ya que se caracterizaba por usar colores llamativos y muy vivos. De esta forma, confirmó que seleccionó parte de su guardaropa.

"Me hace sentir segura y me reconforta, lucir las cosas que ella tenía a mi estilo, la gente me dice 'ahora te pones ropa oversize', no, es de mi madre", dijo.

Por último, David Polanía aceptó que como tal no escogió nada porque vive en la casa familiar y está en constante contacto con su olor, pero aclaró que decidió hacerse un tatuaje con su autógrafo para llevarla en la piel y recordar cada una de las enseñanzas que le transmitió.