Homenaje a Alejandra Villafañe por su segundo aniversario de muerte: dónde y cuándo será

Casi dos años después de que la destacada actriz y modelo Alejandra Villafañe muriera, sus admiradores y seres queridos la siguen recordando con cariño. Recientemente, su familia dio a conocer a través de las plataformas digitales que realizarán un homenaje a su nombre, el cual tendrá lugar en el Zarzal, Valle del Cauca, lugar de nacimiento de la joven.

Cuándo y dónde será el homenaje a Alejandra Villafañe

Según dio a conocer Alicia Villafañe Vidal, se realizarán dos homenajes. El primer de ellos será el martes 21 de octubre en la Parroquia el Divino Niño a las 5:00 p.m. y el segundo el jueves 23 de octubre; sin embargo, los detalles de la hora y el lugar están por confirmar.



"Les compartimos la invitación a las eucaristías por el eterno descanso de nuestra Aleja en su segundo aniversario 🙏🏻🙏🏻", escribió Alicia en una publicación de Instagram.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet y de algunas figuras públicas no se han hecho esperar: "Que su alma esté descansando en paz 🙏🏻", "Descanse en paz, hermosa niña 💐🌻💐", "🙌❤️Linda, Alejandra❤️🙌", "Por siempre en nuestros corazones ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



Qué tipo de cáncer tenía Alejandra Villafañe

De acuerdo con la información publicada por la misma Villafañe antes de morir, los doctores la diagnosticaron con cáncer de mama y de ovarios, lo que hizo que se interrumpiera sus jornadas de grabación para centrarse en mejorar su estado de salud. Fue precisamente a través de las plataformas digitales que mostró cómo asumió el tratamiento y la compañía que recibió por parte de sus seres queridos para poder enfrentar esta situación.

En septiembre de 2023, de hecho, compartió un video en el que mostraba cómo había experimentado su primera quimioterapia: "En medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara. Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta", escribió.