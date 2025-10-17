A horas de la pelea con Yina Calderón, Andrea Valdiri presentó un ligero problema

Los fanáticos de las dos influenciadoras que solucionarán sus problemas en el ring de boxeo están a la espera de ver la pelea estelar de Stream Fighters 4 este 18 de octubre en el canal de Kick de Westcol. En horas de la noche del pasado 16 de octubre, la barranquillera apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar cómo estaba enfrentando un pequeño problema que presentó antes del esperado encuentro deportivo.

Qué problema tuvo que solucionar Andrea Valdiri antes de la pelea con Yina Calderón

Segú explicó, después de conectarse a una transmisión en vivo con Luis Fernando Villa tuvo que someterse a un intenso proceso de deshidratación para poder perder los kilos de más que tenía para la competencia, pues las dos figuras públicas están compitiendo en la categoría de 62 kilogramos.



"Los kilitos que tengo hoy sí o sí hay que bajarlos", comentó inicialmente la bailarina.

Posteriormente, apareció en la misma plataforma, pero esta vez debajo de algunas sábanas gruesas y mientras portaba un traje especializado para quemar grasa y lograr de esta forma cumplir con el pesaje que se llevará a cabo este 17 de octubre, un día antes del tan esperado evento.



Una vez allí, 'La Valdiri' mostró que estaba acompañada de su colega, el también exnovio de Aida Victoria Merlano, quien le daba ánimos para mantenerse fuerte en la recta final de su preparación física.

"Es que si ella no llega al peso, se puede bajar su contrincante, no hay nada que hacer, yo tengo que supervisar. Tengo que estar aquí garantizando que todo el evento salga a la perfección", mencionó.

Andrea, también se tomó el feed de su Instagram para enviarle una fuerte indirecta a su oponente junto a una galería en la que se aprecia la sesión de fotos que realizó: "La sensualidad no es sinónimo de debilidad. ¿Qué prefieres una muñequera que te haga llorar o una ga-yina que te haga reír? 🤭🔥🔥🔥", escribió junto al post.



