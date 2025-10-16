El secreto de la fuerza de Katiuska que reveló Juan a Potro y Gio en el 'Desafío'

Katiuska ha demostrado ser una participante muy fuerte en el Desafío Siglo XXI. En varias ocasiones, los equipos han destacado su agilidad en cada una de las pruebas. Por ejemplo, ella fue la que lideró el Desafío de Capitanas y logró mantener a Omega con vida.

Mira también: Katiuska sospecha quién es El Elegido en el ‘Desafío’ y le cuenta a Leo las razones



Posteriormente, sus compañeros también afirman que es una excelente líder, por lo cual, escuchan sus sugerencias para seguir adelante. En este capítulo 74, en Gamma, hablaron sobre cómo van a poner los chalecos cuando sea para las mujeres. Ahí Gio empezó a decir que una de las más opcionadas es Rosa, pero también tienen la idea de que Katiuska lo porte.



Qué secreto reveló Juan de Katiuska

Destacaron en general las habilidades de las demás chicas de la competencia, pero luego de esto, el integrante de Gamma indica que es muy difícil sacar a la capitana de Omega. Tras esto, Juan hace una confesión que deja a todos impactados.

"Ella me contó que desde chiquita le diagnosticaron que tenía mucha testosterona que una mujer normal, por eso es que ella es tan fuerte", expresó.

Publicidad

Es de resaltar que, en repetidas ocasiones, Katiuska ha tenido varios choques con los participantes del Desafío, porque es una mujer muy frentera, pero a su vez muy buena competidora. Algunos que están en Gamma, pensaron que la convivencia en Omega, con el nuevo equipo, sería complicada, pero todos se han unido como familia.

Mira también: Qué le pasó a Tina en la prueba del 'Desafío': Manuela, Katiuska y Rata se desesperaron

Publicidad

Tanto así, que Zambrano la hace barra a la capitana y también Leo, con quien ha forjado una linda amistad. Asimismo, con Eleazar, con quien no cruzaba palabra cuando él estaba en Alpha. Todos se llevan bien y hacen que la armonía se mantenga.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.