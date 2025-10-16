En vivo
Desafío Siglo XXI
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
El secreto de la fuerza de Katiuska que reveló Juan a Potro y Gio en el 'Desafío'

Cuando los hombres de Gamma estaban hablando de los chalecos y el orden en el que lo pueden poner, tras esto, Gio indica que es muy complejo eliminar a Katiuska del 'Desafío' y Juan da la razón.

