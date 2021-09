'El Flaco' Solórzano reveló divertidas anécdotas junto al elenco de Pedro, el escamoso en EE.UU.

20 años después de su estreno, la historia de Pedrito Coral , ese galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín continúa siendo todo un éxito en las noches de Caracol Televisión. Junto a este mujeriego empedernido hay un gran elenco de personajes muy particulares que le completan ese toque de humor y picante a la historia de este hombre que llegó a Bogotá huyendo de un lío de faldas.

Uno de esos particulares personajes es el de René , uno de los choferes de Freydell que se convierte en un gran ‘mompirri’ para Pedrito Coral y Enrique Bueno Lindo.

El encargado de darle vida a este coqueto y enamoradizo personaje fue el talentoso Fernando ‘El Flaco’ Solórzano , quien estuvo este lunes 22 de febrero en vivo a través del Facebook y canal de YouTube de Caracol Televisión para revelar la verdadera historia de la palabra ‘mompirri’, entre otras anécdotas poco conocidas de lo que fue el fenómeno de Pedro, el escamoso en Estados Unidos.

Durante la conversación en vivo, este gran actor reveló la gran acogida que tuvieron por parte de las personas de otros países, cómo les tocó huir de todos estos seguidores aficionados y las peripecias que tuvieron que pasar al no dominar el inglés.

