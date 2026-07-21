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'Yo Me Llamo 2026' le rendirá homenaje a Yeison Jiménez en el primer capítulo - CaracolTV

Este 21 de enero se estrena la undécima temporada del programa de imitación más querido por los colombianos, la cual contará con la participación de Elder Dayán como el nuevo integrante de los jurados.

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Yeison Jiménez recibirá homenaje en el primer capítulo de 'Yo Me Llamo 2026'

Este 21 de enero se estrena la undécima temporada del programa de imitación más querido por los colombianos, la cual contará con la participación de Elder Dayán como el nuevo integrante de los jurados.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de jul, 2026
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'Yo Me Llamo' le rendirá homenaje a Yeison Jiménez en el primer capítulo de la undécima temporada.
'Yo Me Llamo' le rendirá homenaje a Yeison Jiménez en el primer capítulo de la undécima temporada.
Instagram @yeison_jimenez y Caracol Televisión.