Yeison Jiménez recibirá homenaje en el primer capítulo de 'Yo Me Llamo 2026'

Todo está listo para el gran estreno de la undécima temporada de 'Yo Me Llamo', el programa de Caracol Televisión que busca a los mejores imitadores para convertirlos en los dobles exactos de sus artistas favoritos. En esta ocasión, el jurado estará conformado por Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, el lobo del Club 10 que se reincorpora en esta edición para divertir con sus ocurrencias.

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Además, el conducción estará a cargo de Melina Ramírez y Laura Acuña, quienes han demostrado en más de una oportunidad la buena química de trabajo que las caracteriza.

'Yo Me Llamo 2026' le rendirá homenaje a Yeison Jiménez

Durante la emisión de mediodía de Noticias Caracol, específicamente en Show Caracol, las presentadoras dieron a conocer que el primer capítulo está imperdible no solo por la muestra de talento y el humor que caracteriza al jurado, sino también porque se vivirá un emotivo momento al rendirle homenaje a 'El Aventurero'.

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"Quisimos rendir homenaje a una persona que hizo parte, que hizo historia, que dejó marcado el corazón no solo de 'Yo Me Llamo', sino de toda Colombia y creo que de Latinoamérica y el mundo, y es Yeison Jiménez, un compañero que recordamos con tanto amor, que en enero tuvimos una noticia tan difícil para todos... Y qué mejor manera de honrarlo que recordar su paso aquí, en el Templo de la Imitación", dijo Melina Ramírez durante la transmisión.

Jiménez hizo parte del concurso musical en 2021, año en el que ganó el doble de Camilo Sesto. En esta ocasión el jurado llamó la atención no solo por su talento, sino también por su historia de vida, pues tuvo la oportunidad de conectar con el público al revelar cómo fueron sus inicios en la industria musical colombiana y de qué forma logró posicionarse dentro del género popular.

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El artista, recordado por canciones como 'Ni tengo ni necesito' y 'Tenías razón', falleció el 10 de enero de 2026 luego de sufrir un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá junto a su equipo de trabajo, dejando un gran vacío no solo en su familia, sino también entre sus admiradores.

Dónde ver el primer capítulo de 'Yo Me Llamo 2026' en vivo

Los interesados en disfrutar el lanzamiento de esta producción pueden conectarse desde las 8:00 p.m. a la Señal en Vivo de Caracol Televisión en el portal web. Asimismo, si desea revivir los mejores momentos del episodio pueden remitirse al home de la producción, así como también al canal de YouTube de Caracol Televisión y el canal de YouTube de Yo Me Llamo.

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