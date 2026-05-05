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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', La chica descubre a María hablando con alguien por teléfono y anota el número para contactarlo después. Lo llama y él le miente sobre su edad, pues le dice que tiene 25 y Tita ‘confirma’ su teoría.

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Tita cree que Nandito es el amante de su mamá y le pone una cita

La chica descubre a María hablando con alguien por teléfono y anota el número para contactarlo después. Lo llama y él le miente sobre su edad, pues le dice que tiene 25 y Tita ‘confirma’ su teoría.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de may, 2026
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