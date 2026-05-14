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Cuándo se presentará Shakira en la Final del Mundial 2026 en Nueva York - CaracolTV

Chris Martin y algunos personajes de Plaza Sésamo dieron a conocer que Shakira, Madonna y BTS harán historia en el primer show de medio tiempo del Mundial de la FIFA 2026.

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Shakira se presentará en el Mundial 2026: fecha, ciudad y más invitados

Chris Martin y algunos personajes de Plaza Sésamo dieron a conocer los nombres de los artistas que harán historia en el primer show de medio tiempo del mundial de fútbol.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de may, 2026
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Shakira, Madonna, BTS y más artistas se presentarán en el Mundial de la FIFA 2026.