Shakira se presentará en el Mundial 2026: fecha, ciudad y más invitados

La colombiana, Madonna y BTS serán los artistas encargados de presentarse en la final del Mundial de la FIFA 2026, torneo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. El partido definitivo se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Nueva York y marcará un hecho inédito en la historia de la competencia, debido a que por primera vez contará con un show de medio tiempo durante el descanso del encuentro.

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De acuerdo con la información entregada por la FIFA, el encargado de elegir a los artistas fue Chris Martin, integrante de Coldplay, quien participó en la organización del espectáculo a través de Global Citizen, productora con fines benéficos. Además, el anuncio oficial fue realizado mediante un video publicado en redes sociales, en el que aparecieron personajes de Plaza Sésamo, entre ellos Elmo, para revelar detalles relacionados con el evento musical que acompañará la final del campeonato.

Asimismo, se conoció que el descanso del partido podría extenderse más allá de los 15 minutos reglamentarios establecidos habitualmente en los encuentros de fútbol. Sin embargo, hasta el momento la FIFA no ha entregado mayores detalles sobre la duración oficial del espectáculo ni sobre la logística prevista para el desarrollo del show.



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Es necesario mencionar que la FIFA también confirmó que 'Dai Dai', interpretada por Shakira, será la canción oficial del Mundial 2026. La artista colombiana aprovechó recientemente su visita a Brasil para su megaconcierto en Copacabana, para trasladarse al estadio Maracaná y grabar el video musical de la canción que hará parte del evento deportivo.

Anteriormente, la cantante interpretó 'Waka Waka', tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, y 'La la land' en Brasil también tuvo una gran acogida 2014. Además, hizo parte de la ceremonia de clausura del Mundial de Alemania 2006, donde interpretó 'Hips don’t lie'.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Y nos llamaban locos cuando decíamos en 2022 que ver a Jungkook en la apertura abría la puertas a tener a BTS en un futuro en algo similar... Y aquí estamos, junto a Shakira y Madonna 😄⚽️", "ESTO SERÁ LEGENDARIO, OTRA VEZ ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", "No puedo creer esto, veremos otra vez a nuestra Shaki en el Mundial", son algunos de los mensajes que se destacan en el video.

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