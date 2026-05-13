Paris Jackson obtiene fallo favorable en disputa por patrimonio de Michael Jackson

Paris Jackson obtiene una resolución favorable en el proceso judicial relacionado con el manejo financiero del patrimonio de su padre, Michael Jackson. Un juez de Los Ángeles determina que 625 mil dólares entregados como bonificaciones a despachos jurídicos externos deberán regresar al patrimonio administrado por los ejecutores testamentarios del artista.

La decisión judicial surge tras las objeciones presentadas por Paris Jackson frente a pagos realizados en 2018 a firmas legales externas que trabajan para la sucesión del cantante. De acuerdo con documentos judiciales revelados por TMZ, la corte concluye que las bonificaciones no cuentan con la aprobación formal correspondiente y ordena que el dinero sea reintegrado al patrimonio.



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El proceso involucra a John Branca y John McClain, responsables de la administración de la herencia de Michael Jackson desde la muerte del cantante en 2009. Según representantes de Paris Jackson, la resolución marca un avance dentro de las acciones impulsadas por la hija del artista para fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia sobre el manejo de los recursos familiares.

El portavoz de Paris señala que la cantante y modelo prioriza lo que considera mejor para su familia y sostiene que la decisión judicial permitirá avanzar en materia de control y rendición de cuentas. Las objeciones de Paris Jackson son presentadas el año pasado, cuando expresa preocupación por ciertas bonificaciones entregadas a despachos jurídicos externos vinculados con la administración del patrimonio.



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En ese momento, la defensa legal de Paris Jackson argumenta que los pagos resultan excesivos y cuestiona si existe una supervisión adecuada por parte de los ejecutores sobre los abogados externos involucrados en distintos procesos de la sucesión. En documentos judiciales previos, los representantes legales de la artista afirman que las transferencias económicas generan dudas sobre la capacidad de control frente al trabajo desarrollado por asesores jurídicos externos.

Los abogados de Paris también sostienen que los registros disponibles muestran que un grupo de firmas legales con altos niveles de remuneración obtiene beneficios económicos mediante pagos realizados desde el patrimonio del cantante.

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Por su parte, los ejecutores defienden las bonificaciones y aseguran que las tarifas otorgadas son habituales dentro de la industria y responden al trabajo desarrollado por los despachos externos. Además, argumentan que durante el periodo analizado se concretan acuerdos comerciales relevantes que incrementan el valor económico del patrimonio de Michael Jackson.

En la resolución, la corte reconoce el trabajo realizado por Branca y McClain en el crecimiento financiero de la herencia desde la muerte del artista. El juez destaca que la administración contribuye a convertir el patrimonio en una estructura financiera de gran alcance y señala que genera beneficios para Paris Jackson y sus hermanos.

Sin embargo, pese a ese reconocimiento, el tribunal concluye que las bonificaciones específicas por 625 mil dólares no reciben la aprobación judicial requerida y determina que deben ser devueltas al patrimonio. Tras conocerse la decisión, representantes de los ejecutores indican que respetarán la resolución y actuarán conforme a lo establecido por la corte.

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