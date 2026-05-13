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Paris Jackson gana disputa por patrimonio de Michael Jackson - CaracolTV

Paris Jackson logra una resolución judicial a su favor en el proceso relacionado con el manejo financiero del patrimonio de Michael Jackson y cuestiona pagos realizados a firmas legales externas.

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Paris Jackson obtiene fallo favorable en disputa por patrimonio de Michael Jackson

Paris Jackson logra una resolución judicial a su favor en el proceso relacionado con el manejo financiero del patrimonio de Michael Jackson y cuestiona pagos realizados a firmas legales externas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de may, 2026
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Paris Jackson gana batalla legal por patrimonio de su padre.jpg