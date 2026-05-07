Cuándo sale la canción de Shakira para el Mundial de la FIFA 2026: se llamará 'Dai Dai'

La cantante barranquillera, quien recientemente dejó en alto de Colombia en su mega-concierto gratuito en Copacabana al que asistieron más de dos millones de personas, emocionó a sus seguidores al dar a conocer que muy pronto lanzará 'Dai Dai', la canción para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá que iniciará el 11 de junio y que se extenderá hasta el 19 de julio.

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Cuándo sale la canción de Shakira para el Mundial 2026

Este 7 de mayo, la colombiana realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 95 millones de seguidores, para anunciar que el 14 de mayo saldrá el videoclip de su canción para que los fanáticos del fútbol se unan a esta fiebre y disfruten del evento deportivo que está próximo a empezar.



"Desde el Estadio Maracaná, aquí está 'Dai Dai', la canción oficial 2026. @fifaworldcup Llega el 5/14. ¡Estamos listos! ⚽️ 🐺", escribió.





En el video se le aprecia vestida con blusa amarilla, shorts azules y tenis en el famoso estadio mientras está acompañada de sus bailarines, quienes realizan una coreografía que ha generado todo tipo de reacciones.

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Los comentarios por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues reaccionaron con emoción a la noticia: "Lo hiciste de nuevo Shaki 👏👏👏 nuestro orgullo", "Shak llegó a salvar el soundtrack del Mundial jajaja", "Te amamos tanto Shakira", "De Barranquilla/ Colombia para el mundo", "Oficialmente la canción del Mundial 2026", "Yo sabía que ella no me podía quedar mal, qué grande", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

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A esto se le suma el hecho de que mucho fanáticos están especulando si esta vez también lanzará una versión en español, tal como lo ha hecho en otras ocasiones.

Es necesario mencionar que la FIFA había confirmado que 'Lighter' de Carín León y Jelly Roll ya había sido lanzada y presentada como canción oficial. Shakira suma un tema más a su lista para la competencia futbolística más importantes, pues inicialmente se presentó con 'Hips don´t lie' y luego sorprendió con composiciones específicas para este evento, incluyendo apuestas como 'Waka Waka', 'La la land' y ahora 'Dai Dai'.

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