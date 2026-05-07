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Cuándo sale la canción de Shakira para el Mundial de la FIFA 2026: fecha y hora - CaracolTV

Luego de sorprender con 'Waka Waka' y 'La la land', Shakira vuelve a sorprender con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos, Canadá.

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Cuándo sale la canción de Shakira para el Mundial de la FIFA 2026: se llamará 'Dai Dai'

'La Loba' confirmó que el videoclip de la canción mundialista fue grabada desde el Estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, donde recientemente se presentó en la playa de Copacabana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de may, 2026
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Cuándo sale 'Dai Dai', la canción de Shakira para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.