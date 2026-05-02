Invitados de Shakira para su concierto en Río de Janeiro, dos de ellos están confirmados

En la noche de este 2 de mayo, los seguidores de Shakira serán testigos de un espectáculo sin precedentes en Río de Janeiro. Se trata de un evento gratuito para el que la barranquillera se ha preparado durante semanas, especialmente porque se estima que millones de personas la verán tanto en vivo como a través de distintas transmisiones.

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Como parte de la expectativa que ha generado el concierto, cientos de cariocas se han reunido en los alrededores del Copacabana Palace. En varias ocasiones, la artista ha salido al balcón de su habitación para saludar a quienes permanecen allí, atentos a cualquier aparición.



Invitados de Shakira para su concierto en Río de Janeiro

Dos reconocidas figuras brasileñas ya confirmaron en sus redes sociales que estarán presentes en este evento, acompañando a la cantante. Esta noticia ha incrementado la expectativa sobre qué otros artistas podrían sumarse al espectáculo en vivo.

La primera invitada confirmada es Maria Bethânia, quien incluso fue vista ensayando junto a Shakira. Entre sus canciones más populares se destacan ‘Sonho Meu’, ‘As canções que você fez pra mim’ y ‘Cheiro de amor’.

Por su parte, el segundo artista que hará parte del show es Caetano Veloso, hermano de Bethânia. Tras años de trayectoria y colaboraciones, ambos compartirán escenario nuevamente, esta vez junto a la colombiana frente a una audiencia multitudinaria. El propio Veloso también confirmó su participación a través de sus redes sociales.



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¿A qué hora será el concierto de Shakira?

En Río de Janeiro, el show está programado para las 9:45 p.m. Teniendo en cuenta la diferencia horaria de dos horas con Colombia, en el país el evento podrá seguirse desde aproximadamente las 7:45 p.m., momento en el que comenzarán a circular imágenes y videos en redes sociales.

Shakira se emocionó y saludó a sus fans

En redes sociales se ha viralizado un video publicado por la intérprete de ‘Loba’ en sus historias de Instagram. En él, aparece con sus características trenzas, observando a las personas que, desde las calles, cantan sus canciones y la ovacionan.

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Visiblemente emocionada, la artista se muestra sorprendida por la cantidad de seguidores que la esperan. Incluso, entre risas, pregunta a quienes la acompañan si lo que está viendo es real, mientras saluda con entusiasmo y reacciona de forma espontánea a su propio aspecto.

