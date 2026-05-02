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Concierto de Shakira en Río de Janeiro: invitados, horarios en Colombia y más

Shakira está en Brasil preparándose para el macroevento gratuito y, como era de esperarse, la emoción de sus fanáticos está desbordada, ya hay nuevos detalles del evento, ¿quiénes serán invitados?

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Invitados de Shakira para su concierto en Río de Janeiro, dos de ellos están confirmados

Shakira está en Brasil preparándose para el macroevento gratuito y, como era de esperarse, la emoción de sus fanáticos está desbordada, ya hay nuevos detalles del evento, ¿quiénes serán invitados?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de may, 2026
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Shakira: invitados a su concierto en Río de Janeiro