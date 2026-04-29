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Cuándo se presenta Shakira en Copacabana y cuánto dura el concierto- CaracolTV

La barranquillera Shakira se prepara para dar uno de los conciertos más "soñados" de su carrera artística, en el que espera recibir aproximadamente 2.5 millones de fanáticos.

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Cuándo se presenta Shakira en Copacabana: así será el macroconcierto gratuito

La barranquillera se prepara para dar uno de los conciertos más "soñados" de su carrera artística, en el que espera recibir aproximadamente 2.5 millones de fanáticos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Cuándo es el megaconcierto gratuito de Shakira en Copacabana, Río de Janeiro.