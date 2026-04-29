Cuándo se presenta Shakira en Copacabana: así será el macroconcierto gratuito

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Todo está listo para el gran concierto que dará la colombiana, recodada por canciones como 'Te felicito', 'Chantaje', 'Monotonía' y 'Suerte', en Copacabana, Río de Janeiro. A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista se ha mantenido muy activa, preguntándole a sus seguidores a quiénes les gustarían ver en el espectáculo y qué canciones desean escuchar en vivo durante el evento.
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El megaconcierto tendrá lugar este sábado 2 de mayo en la reconocida playa. De acuerdo con los organizadores del evento, se ha montado un escenario de 1.345 metros cuadrados y una pasarela de 250 metros para que la colombiana pueda interactuar con los asistentes y brinde una puesta en escena digna de recordar. Es necesario mencionar que en este mismo espacio se han presentado artistas de la talla de Madonna y Lady Gaga.
'La Reina del Pop' alcanzó a reunir a 1.6 millones de personas en 2024, mientras que la 'Mamá Monster' congregó a cerca de 2.1 millones de personas en 2025; por lo que se espera que 'La Loba' marque un nuevo logro en su carrera y haga vibrar a 2.5 millones de personas en el mismo espacio para cantar los clásicos de su discografía.
El evento es totalmente gratuito. Los interesados en asistir a la jornada deberán llegar con anticipación, por lo que se recomienda hacer la fila desde tempranas horas del día. Asimismo, la promotora recordó la importancia de no llevar artículos peligrosos debido a que se realizará un registro en la entrada y también se pidió recurrir al transporte público, asegurando que lo más probable es que las vías estén colapsadas.
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Este megaconcierto marca el final de la gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', con la que Shakira ha visitado diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en su regreso oficial a los escenarios luego de su polémica ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.
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Se espera que el espectáculo cuente con invitados de lujo; sin embargo, hasta el momento no se conoce la lista de personalidades que se presentarán en la tarima para hacer historia.
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