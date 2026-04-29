Cuándo se presenta Shakira en Copacabana: así será el macroconcierto gratuito

Todo está listo para el gran concierto que dará la colombiana, recodada por canciones como 'Te felicito', 'Chantaje', 'Monotonía' y 'Suerte', en Copacabana, Río de Janeiro. A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista se ha mantenido muy activa, preguntándole a sus seguidores a quiénes les gustarían ver en el espectáculo y qué canciones desean escuchar en vivo durante el evento.

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Cuándo se presenta Shakira en Copacabana 2026

El megaconcierto tendrá lugar este sábado 2 de mayo en la reconocida playa. De acuerdo con los organizadores del evento, se ha montado un escenario de 1.345 metros cuadrados y una pasarela de 250 metros para que la colombiana pueda interactuar con los asistentes y brinde una puesta en escena digna de recordar. Es necesario mencionar que en este mismo espacio se han presentado artistas de la talla de Madonna y Lady Gaga.



'La Reina del Pop' alcanzó a reunir a 1.6 millones de personas en 2024, mientras que la 'Mamá Monster' congregó a cerca de 2.1 millones de personas en 2025; por lo que se espera que 'La Loba' marque un nuevo logro en su carrera y haga vibrar a 2.5 millones de personas en el mismo espacio para cantar los clásicos de su discografía.



Cuánto cuesta entrar al concierto de Shakira en Copacabana

El evento es totalmente gratuito. Los interesados en asistir a la jornada deberán llegar con anticipación, por lo que se recomienda hacer la fila desde tempranas horas del día. Asimismo, la promotora recordó la importancia de no llevar artículos peligrosos debido a que se realizará un registro en la entrada y también se pidió recurrir al transporte público, asegurando que lo más probable es que las vías estén colapsadas.

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Este megaconcierto marca el final de la gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', con la que Shakira ha visitado diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en su regreso oficial a los escenarios luego de su polémica ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

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Se espera que el espectáculo cuente con invitados de lujo; sin embargo, hasta el momento no se conoce la lista de personalidades que se presentarán en la tarima para hacer historia.

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