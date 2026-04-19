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Refuerzan seguridad de Shakira en Copacabana tras hallar dispositivo sospechoso - CaracolTV

Autoridades en Río de Janeiro activaron protocolos de seguridad durante los preparativos de un concierto gratuito en Copacabana, tras el hallazgo de un objeto sospechoso en la zona del escenario.

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Refuerzan seguridad de Shakira en Copacabana tras hallar dispositivo sospechoso

Autoridades en Río de Janeiro activaron protocolos de seguridad durante los preparativos de un concierto gratuito en Copacabana, tras el hallazgo de un objeto sospechoso en la zona del escenario.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Refuerzan seguridad de Shakira en Copacabana.jpg