Refuerzan seguridad de Shakira en Copacabana tras hallar dispositivo sospechoso

Durante las labores de preparación para el concierto gratuito que ofrecería Shakira en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, las autoridades activaron protocolos de seguridad tras el hallazgo de un objeto sospechoso en el área destinada al montaje del escenario. El escuadrón antibombas intervino de inmediato luego de que se detectara el artefacto, lo que llevó a la movilización de unidades especializadas en la zona.

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Refuerzan esquema de seguridad de Shakira en conciertos

El procedimiento incluyó el acordonamiento del lugar y la implementación de medidas preventivas con el objetivo de proteger tanto a los trabajadores involucrados en la instalación como a los transeúntes que circulaban por el sector. La Policía Civil informó que el dispositivo fue retirado sin que se presentaran incidentes y posteriormente fue trasladado para su respectivo análisis técnico.



Policiais encontraram um artefato explosivo em frente ao Copacabana Palace. #BalançoGeralRJ



🎥 Reprodução/Record Rio pic.twitter.com/X2mWCDSEth — Tino Junior (@tinojunior) April 13, 2026

De acuerdo con reportes de medios locales, el objeto correspondía a una granada aturdidora, un dispositivo de carácter no letal diseñado para generar desorientación mediante la emisión de luz intensa y sonido. Aunque este tipo de elemento no tenía capacidad de provocar una explosión destructiva, su presencia en un espacio con alta circulación de personas generó preocupación entre las autoridades.





Durante la inspección, se observó a los técnicos especializados trabajando con equipos de protección mientras realizaban la verificación del área. Estas acciones hicieron parte de un protocolo orientado a descartar la existencia de otros objetos similares en el lugar. Paralelamente, se inició una investigación con el fin de establecer el origen del dispositivo y determinar las posibles motivaciones detrás de su ubicación en el sitio.

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Hasta ese momento, no se divulgaron detalles sobre posibles responsables ni se entregaron conclusiones preliminares del caso. Sin embargo, las autoridades mantuvieron vigilancia constante en la zona como parte de las medidas adoptadas tras el hallazgo.

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El montaje del escenario, previsto para el 2 de mayo de 2026, continuó bajo condiciones de seguridad reforzadas. Se incrementaron los patrullajes y se implementaron sistemas de monitoreo en tiempo real en distintos puntos estratégicos de la playa de Copacabana. Estas acciones buscaron garantizar el desarrollo del evento y reducir cualquier riesgo asociado a la concentración masiva de personas.

Asimismo, se contempló el fortalecimiento de las medidas logísticas y de prevención en los días previos al espectáculo. Este tipo de presentaciones suele reunir a millones de asistentes, por lo que las autoridades locales ajustaron los protocolos con el fin de asegurar el control del espacio y la respuesta ante posibles contingencias durante el evento.

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