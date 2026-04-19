Natalia Jiménez enfrenta fallas en vuelo y seguidores reviven accidente de Yeison Jiménez

La cantante Natalia Jiménez vivió un episodio durante un traslado aéreo que se convirtió en una situación fuera de lo habitual mientras cumplía compromisos musicales. La artista documentó lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde suele compartir detalles de sus presentaciones y viajes.

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Así fue el incidente que vivió Natalia Jiménez en pleno vuelo

Natalia Jiménez abordó un primer vuelo que presentó una anomalía pocos minutos después del despegue. La tripulación tomó la decisión de regresar a Ciudad de México como medida preventiva. Tras este primer incidente, la artista informó que se encontraba en calma y que esperaba un segundo avión para continuar con su agenda.



Horas más tarde, la cantante abordó una nueva aeronave. Durante este trayecto, se registró una falla en una válvula de presurización mientras el avión se encontraba en pleno vuelo. La situación activó las alarmas de seguridad dentro de la cabina. Según las imágenes compartidas, el ambiente en el interior cambió de forma repentina, con aumento de temperatura y un ruido constante que obligó a los ocupantes a cubrirse los oídos.

En el mismo registro se observa la presencia de humo dentro de la aeronave, lo que incrementó la alerta entre los pasajeros y el equipo de la artista. Durante el incidente, la cantante intentó explicar lo que estaba ocurriendo mientras se desarrollaba la emergencia. Finalmente, el avión realizó un aterrizaje de emergencia y todos los ocupantes lograron llegar a tierra sin afectaciones físicas.





Tras el aterrizaje, la artista manifestó el impacto emocional del momento y aseguró que tanto ella como su equipo se encontraban fuera de peligro, además en medio de la angustia, indicó:"Estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar". El episodio fue descrito por la propia cantante como una experiencia de alta tensión durante el vuelo.

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La situación generó múltiples reacciones en redes sociales. Varios usuarios recordaron la relación cercana entre la cantante y Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo. Algunos seguidores relacionaron lo ocurrido con ese antecedente, mientras otros enviaron mensajes de apoyo y recomendaciones sobre su bienestar.

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"Entender las señales: HOY NO HAY QUE VOLAR!!!!", "Ay Dios Nath, y si es una señal? Porque dices que nunca te había pasado :(", "Tomate unas vacaciones , y recuerda el caso de yeison jimenez", ""Le digo algo: eso pasó con Yeison Jiménez; Dios le avisó varias veces y siguió montándose", "Oh Dios mio mi querida Natalia bajate de ese avion. Te queremos sana y salva", fueron varios de los comentarios.

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Este episodio se suma a un evento de salud que la artista enfrentó semanas atrás, cuando presentó una descompensación relacionada con prediabetes tras participar en un festival. Desde entonces, seguidores han reiterado mensajes enfocados en el cuidado personal de la cantante, especialmente ante la continuidad de sus actividades profesionales.

La artista continúa con su agenda, mientras el incidente aéreo permanece como un hecho reciente que ha sido ampliamente comentado en plataformas digitales.

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