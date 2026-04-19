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Natalia Jiménez enfrenta fallas en vuelo y seguidores reviven accidente de Yeison Jiménez - CaracolTV

La cantante vivió dos incidentes aéreos en menos de 24 horas durante un traslado por compromisos musicales. La situación generó reacciones en redes sociales.

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Natalia Jiménez enfrenta fallas en vuelo y seguidores reviven accidente de Yeison Jiménez

La cantante vivió dos incidentes aéreos en menos de 24 horas durante un traslado por compromisos musicales. La situación generó reacciones en redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de abr, 2026
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