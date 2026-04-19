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Verónica Giraldo, hermana de Karol G reaparece en Coachella - CaracolTV

Verónica Osorio confirma su presencia en el festival donde su hermana es cabeza de cartel y muestra su llegada a Estados Unidos acompañada de su hija.

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Hermana de Karol G reaparece en Coachella luego de las problemáticas familiares

Verónica Osorio confirma su presencia en el festival donde su hermana es cabeza de cartel y muestra su llegada a Estados Unidos acompañada de su hija.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de abr, 2026
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