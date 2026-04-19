Hermana de Karol G reaparece en Coachella luego de las problemáticas familiares

Verónica Osorio, hermana de Karol G, compartió en sus redes sociales que asistirá al segundo fin de semana de Coachella. A través de varias historias publicó imágenes que muestran su desplazamiento hacia Estados Unidos y su llegada al lugar donde se desarrolla el evento.

En las fotografías se observa inicialmente la ventana de un avión durante el trayecto y posteriormente registros de su llegada al país. También evidenció que viaja acompañada de su hija, Sophi. Horas después publicó contenido en el que indica que se encuentra lista para asistir a la primera jornada del segundo fin de semana del festival. En ese contexto, señaló que tenía previsto ver la presentación de Justin Bieber.



Conflicto que atravesó la familia de Karol G

Las publicaciones se conocen luego de información relacionada con una situación familiar. Se había reportado que la expareja de Verónica buscaba obtener la custodia total de la menor. En medio de ese contexto, también se mencionó que existían tensiones dentro del entorno familiar. La manager de Carolina, Jessica Giraldo, indicó previamente que la familia atravesaba un momento delicado.





Sin embargo, las imágenes compartidas por Verónica muestran que se encuentra con su hija durante el viaje, lo que sugiere un cambio frente al proceso que se había mencionado. Además, su presencia en el festival coincide con la participación de su hermana como una de las artistas principales del evento.

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El contenido difundido también ha sido interpretado como una señal de acompañamiento a la cantante en una de las presentaciones más relevantes de su carrera. Karol G forma parte del grupo de artistas principales del festival, siendo una la primera mujer latina en ese espacio.

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De forma paralela, circuló un video en el que se observa a la interprete de 'Mañana será bonito' preparando un atuendo para su sobrina, relacionado con la temática del festival y de su último álbum 'Tropicoqueta'. Este material coincide con la presencia de su hermana y la menor en el evento, lo que apunta a un encuentro familiar durante la jornada.

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Karol G haciéndole un oufit a su sobrina Sophi inspirado en Coachella y Tropicoqueta 🥹🧡 pic.twitter.com/LGpg3Gb5y7 — Felipe Echeverry (@r19_felipe) April 19, 2026

Cabe recordar que, la segunda presentación de Karol G está programada para el 19 de abril en el escenario principal del festival en California. El horario estimado corresponde a las 10:10 p.m. en esa región, lo que equivale a las 12:10 a.m. del 20 de abril en Colombia. Para esta fecha se espera el desarrollo completo del espectáculo, luego de que en la primera presentación se registrara un retraso asociado a la instalación de la escenografía.

La nueva presentación se proyecta sin cambios en el cronograma y con la inclusión de parte del repertorio preparado para el evento.

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