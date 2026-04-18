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Qué dijeron Daniela Ospina y Gabriel Coronel en los votos de su boda

La pareja selló su amor en una emotiva ceremonia religiosa que fue seguida de cerca por sus seguidores a través de redeS, donde además se pudo ver la entrega de los cirios entre las familias de los novios.

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Votos de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda: estas fueron sus románticas palabras

La pareja selló su amor en una emotiva ceremonia religiosa que fue seguida de cerca por sus seguidores a través de redeS, donde además se pudo ver la entrega de los cirios entre las familias de los novios.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Votos de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda.