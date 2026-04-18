Votos de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda: estas fueron sus románticas palabras

Se llevó a cabo la tan esperada boda entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Medellín, en horas de la tarde de este 18 de abril de 2026. El evento llamó la atención incluso desde días anteriores, por lo que muchos usuarios en redes sociales y seguidores de la empresaria y el cantante estaban a la expectativa de conocer más detalles de la ceremonia.

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Justamente, consciente del apoyo de sus fanáticos, la empresaria utilizó su perfil de Instagram, donde la siguen más de siete millones de usuario, para hacerlos parte de este momento tan especial y transmitió en vivo varios instantes importantes, como su llegada a la iglesia, la lectura de los votos, el intercambio de los cirios y otros detalles de la celebración.



Qué dijeron Daniela Ospina y Gabriel Coronel en los votos en su boda

“Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti…”, dijo Daniela Ospina, visiblemente emocionada. Acto seguido, el sacerdote les dio la bendición.

Por su parte, Gabriel Coronel expresó: “Eres mi certeza y el lugar al que siempre quiero volver. Gracias por existir en mi vida como ese amor que no se extingue, pero se siente en el corazón”. Tras sus palabras, los asistentes respondieron con aplausos.





Posteriormente, se realizó la entrega de los cirios: él a la familia de Gabriel y ella a la de Daniela, “significando que son una sola familia”, según explicó el padre durante la ceremonia.

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En ese momento también se vio a David Ospina, quien llevaba gafas de sol y, tras el ritual, regresó a su asiento.



¿Quién entregó a Daniela Ospina en su boda con Gabriel Coronel?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su entrada al altar, pues estuvo acompañada por su hija Salomé Rodríguez Ospina, fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez, quien actualmente tiene 12 años.

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