Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 4 de junio: colegas se quitan el sombrero

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 4 de junio se definió cuál fue el grupo eliminado de la competencia. La jornada inició con las presentaciones de los grupos en la calle, luego de que los concursantes se reunieran en los estudios ditu.

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En primer lugar, Tropifour interpretó la canción 'Aléjate de mí'. Posteriormente, Colombian Crew presentó su versión de 'Lobo hombre en París'. Después fue el turno de Cu4rz, que cantó 'No lastimes más'. Finalmente, Cola de Lagarto cerró la ronda de presentaciones con el tema 'Frente a frente'.

Una vez concluyeron los shows, se dieron a conocer los resultados de las votaciones del público. En esta etapa, Cu4rz se convirtió en el primer grupo en asegurar su permanencia dentro de la competencia. Luego, Colombian Crew también obtuvo su clasificación y avanzó a la siguiente fase del programa.

De esta manera, Tropifour y Cola de Lagarto quedaron en riesgo de eliminación. Debido a esta situación, ambas agrupaciones tuvieron que realizar una nueva presentación, aunque esta vez sobre el escenario principal.



Qué grupo quedó eliminado de A Otro Nivel este 4 de junio

Más adelante, Cristina Hurtado se reunió con los participantes y con los integrantes del jurado para comunicar el resultado definitivo.

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Tras observar las dos actuaciones, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander dieron a conocer su determinación respecto a la continuidad de las agrupaciones en competencia. Como resultado, Tropifour fue el grupo eliminado del programa durante la emisión de este jueves.

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Antes de su presentación en la calle, las integrantes de Tropifour protagonizaron una discusión relacionada con el proceso de preparación del show. La situación se produjo debido a que una de las participantes manifestó que su opinión no estaba siendo tenida en cuenta dentro del grupo.

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Posteriormente, durante la retroalimentación, el jurado señaló que al grupo le hizo falta incorporar coreografía en su propuesta. Luego de conocerse la eliminación, una de las cantantes rompió en llanto, mientras que algunos de sus compañeros se quitaron los sombreros como señal de respeto hacia el trabajo realizado por las integrantes durante su paso por la competencia.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.