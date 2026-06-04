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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 4 de junio durante el capítulo 70 - CaracolTV

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander se despidieron de este grupo luego de hacerle recomendaciones relacionadas a la coreografía. El grupo se marchó no sin antes agradecer por la oportunidad.

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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 4 de junio: colegas se quitan el sombrero

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander se despidieron de este grupo luego de hacerle recomendaciones relacionadas a la coreografía. El grupo se marchó no sin antes agradecer por la oportunidad.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 4 de junio.
Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 4 de junio.
Foto: Caracol Televisión.