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Murió Joche Zuluaga, leyenda del acordeón en Mompox: de qué falleció - CaracolTV

El destacado músico inició su carrera artística a los 16 años y tuvo la oportunidad de participar en la categoría Rey Profesional de la edición número 54 del Festival Vallenato en 2021.

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Murió el acordeonero Joche Zuluaga, leyenda del vallenato: Mompox está de luto

El destacado músico inició su carrera artística a los 16 años y tuvo la oportunidad de participar en la categoría Rey Profesional de la edición número 54 del Festival Vallenato en 2021.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Murió Joche Zuluaga, leyenda del acordeón y el vallenato en Mompox.