Murió el acordeonero Joche Zuluaga, leyenda del vallenato: Mompox está de luto

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de José Luis Zuluaga León, conocido como Joche Zuluaga. La noticia fue dada a conocer este 30 de marzo, generando diversas reacciones entre seguidores y colegas de la industria musical.

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De acuerdo con las primeras versiones, el artista falleció a causa de un infarto mientras se encontraba en su tierra natal. En ese lugar desarrollaba actividades relacionadas con la enseñanza musical, ya que durante sus últimos años participaba en un proyecto educativo impulsado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Mompox. En este espacio, compartía sus conocimientos con niños interesados en aprender a interpretar el acordeón, contribuyendo así a procesos de formación artística en la región.

"Su talento, pasión por el vallenato y compromiso con la formación de nuevas generaciones dejan una huella imborrable en la cultura de nuestro distrito. Joche no solo fue un artista, sino también un maestro que sembró amor por el acordeón en muchos jóvenes de Mompox en el programa que se promovió desde la Secretaría de Turismo y Cultura de esta administración", se lee en medios como el Sistema Informativo Intervallenato y la Emisora del Atlántico.

Zuluaga construyó una carrera artística que se extendió por varios años. A lo largo de su trayectoria, participó en diferentes proyectos musicales y logró posicionar algunas canciones dentro del repertorio vallenato. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra el tema 'La dueña de mi suerte', el cual interpretó junto a Ramiro Padilla. Ambos artistas conformaron un dúo denominado 'Ramiro y Joche', con el que desarrollaron presentaciones y producciones musicales.



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En cuanto a sus inicios, el músico comenzó su carrera a los 16 años en la ciudad de Barranquilla. Este proceso estuvo marcado por el encuentro con su maestro, Negro Villa, quien influyó en su formación dentro del vallenato. A partir de ese momento, Zuluaga fue consolidando su estilo y ampliando su experiencia en distintos escenarios.

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Más adelante, en 2021, el acordeonero participó en la edición número 54 del Festival Vallenato, donde representó a Mompox en la categoría Rey Profesional. Su presencia en este evento formó parte de su recorrido dentro de los espacios más representativos del género.

Finalmente, tras conocerse su fallecimiento, admiradores y personas cercanas han manifestado su reacción ante la noticia: "Dios santo, muy joven, su partida es repentina, deja mucho dolor en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, gracias a Dios por esos bellos momentos compartidos", "Excelente ser humano", son algunos de los mensajes que se destacan.

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