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Quiénes recibirán las donaciones de Shakira por su canción 'Dai Dai' para el Mundial - CaracolTV

Shakira dio a conocer que donará las ganancias de 'Dai Dai', la canción del Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos y Canadá. Los recursos serán destinados a la educación de calidad.

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Shakira donará todo el dinero que obtenga de 'Dai Dai', canción del Mundial FIFA 2026

La cantante barranquillera dio a conocer a la prensa que con este nuevo lanzamiento musical busca apostar por la educación infantil en diferentes partes del mundo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de may, 2026
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Shakira donará las ganancias que obtenga de 'Dai Dai', canción del Mundial de la FIFA 2026.