Shakira donará todo el dinero que obtenga de 'Dai Dai', canción del Mundial FIFA 2026

La cantante colombiana volvió a ser noticia al reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y algunos directivos de Global Citizen para informar que donará todos los recursos que obtenga de 'Dai Dai', la canción que se estrenó el pasado 14 de mayo en las plataformas musicales, a proyectos de educación infantil alrededor del mundo.

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Shakira, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y directivos de la fundación Global Citizen, anunció que todo lo recaudado con la canción “Dai Dai” será donado para la educación de niños en todo el mundo. Además, anunció que donará un dólar por cada entrada vendida de… pic.twitter.com/CBUnITTJti — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2026

"Desde que tenía 18 años pasé mi vida haciendo dos cosas: escribiendo canciones y construyendo escuelas. Durante esta Copa del Mundo esos dos caminos se unen y estoy muy emocionada. Creé la canción 'Dai Dai' específicamente para esta Copa del Mundo, pero también para tantos niños de todo el mundo que no tienen voz y que están esperando una oportunidad. Niños que no tienen acceso a la educación de calidad y niños que se están quedando atrás", explicó en medio del encuentro.

Según explicó, la iniciativa hace parte de una campaña que se desarrolló en compañía de Global Citizen y la FIFA, bajo el nombre 'We are ready'. En este sentido, se busca aprovechar la coyuntura deportiva y la atención de millones de personas provenientes de todas las partes del mundo para garantizar el acceso a la educación de calidad.





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"No puedo esperar a estar en ese escenario y espero que ahí finalmente la importancia de invertir en educación se robe el espectáculo", concluyó.

Es necesario mencionar que la intérprete de temas como 'Loba', 'Loca' y 'Te felicito' se presentará en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026 (México, Estados Unidos y Canadá) que tendrá lugar en Nueva York. Allí también actuará en compañía de otras figuras como la agrupación surcoreana BTS y Madonna. La noticia fue confirmada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, a través de un video difundido en redes sociales donde aparecía hablando con personajes de Plaza Sésamo.

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Con tan solo unas horas de publicada, la canción recoge en YouTube más de 800 mil vistas y ha sido replicada en diferentes plataformas hasta convertirse en tendencia.

'Dai Dai' ha despertado curiosidad por su ritmo, pero también por su significado, pues traducida al español el "vamos" en idiomas como el italiano, el japonés, el francés, el español y el inglés.

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