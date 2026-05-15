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Esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, llora en premios y Luis Alfonso la consuela - CaracolTV

Sonia Restrepo asistió a una premiación y lloró al recordar el legado de su esposo Yeison Jiménez. Luis Alfonso la acompañó y la consoló frente a los asistentes.

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Viuda de Yeison Jiménez lloró en público; Luis Alfonso la consoló: "Para mi ángel"

Sonia Restrepo apareció nuevamente en público y le dedicó un conmovedor mensaje a su difunto esposo en medio de una premiación. La mujer fue acogida por los aplausos de sus seguidores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de may, 2026
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Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, lloró en premios y Luis Alfonso la consoló.