Viuda de Yeison Jiménez lloró en público; Luis Alfonso la consoló: "Para mi ángel"

Sonia Restrepo volvió a aparecer en público y llamó la atención al recibir un reconocimiento a Mejor Canción Popular por ‘Destino Final’, colaboración de 'El Aventurero' con Luis Alfonso. La mujer subió al escenario en medio de lágrimas y estuvo acompañada por el cantante, quien fue uno de los amigos cercanos del intérprete fallecido. Durante el momento, Restrepo dedicó unas palabras de agradecimiento al público y recordó el legado musical de su esposo.

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“Quiero agradecer a los Jimenistas de corazón, a papito Dios y a mi ángel que está en el cielo. Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana. Gracias Luis Alfonso por esta linda colaboración, para mi ángel en el cielo”, expresó la mujer frente a los asistentes.

Por su parte, el intérprete de 'Chismofilia' también tomó la palabra y dedicó el reconocimiento a los seguidores del artista. Además, recordó un mensaje relacionado con disfrutar cada momento de la vida.



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Recientemente, Sonia Restrepo concedió entrevistas a los programas Se Dice De Mí y Expediente Final, espacios en los que habló por primera vez de manera amplia sobre la muerte del cantante y acerca de cómo ha enfrentado los meses posteriores a la tragedia.

Mira acá los episodios:

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Cómo se enteró Sonia Restrepo que Yeison Jiménez se había accidentado

En medio de la entrevista concedida para la presentadora y periodista Diva Jessurum, Restrepo contó que se encontraba preparando un pastel junto a su hija cuando conoció la información relacionada con el accidente aéreo. Según relató, tras enterarse de lo sucedido decidió comunicarse con su cuñada Lina Jiménez para obtener más detalles y conocer los pormenores de la situación.

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"No podía entender que eso era verdad, entonces yo llamo a mi cuñada y yo le digo 'Lina, ¿usted dónde está? yo solo voy a creer cuando usted baya y compruebe", dijo.

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Asimismo, durante la conversación se refirió al proceso de duelo que ha vivido desde la muerte del cantante. También habló sobre el homenaje póstumo realizado en el Movistar Arena, evento en el que familiares, amigos y seguidores recordaron la trayectoria artística de Yeison Jiménez.

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